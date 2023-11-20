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Mirakl
Невыпущенный процессор Intel Meteor Lake Core Ultra 155H появился в обновленном Dell XPS 13
В сеть утекли результаты тестов нового процессора Intel Meteor Lake, Core Ultra 7 155H, в ноутбуке Dell XPS 13 9340.

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В сети появилась информация о тестировании нового процессора Intel из серии Meteor Lake, Core Ultra 7 155H, в еще не выпущенном ноутбуке Dell XPS 13 9340. Результаты тестов, полученные в Geekbench 5, показывают средние показатели производительности этого чипа, хотя стоит отнестись к ним с осторожностью, учитывая, что они могут быть неточными.

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По информации, Core Ultra 7 155H показал результаты 1,689 в одноядерном тесте и 9,910 в многоядерном. Эти показатели схожи с результатами другого высокопроизводительного процессора Intel, Core Ultra 9 185H, хотя у 155H заметно ниже результат в одноядерном тесте.

Известно, что Core Ultra 7 155H - это 16-ядерный процессор с шестью P-ядрами, восемью E-ядрами и двумя энергоэффективными E-ядрами. Предыдущие утечки указывают на максимальную частоту 4.8GHz для P-ядер и 3.8GHz для E-ядер.

Для сравнения, процессор Core i7-1360P от Intel, используемый в другой модели Dell XPS 13, показал немного лучшие результаты в тестах Geekbench 5, что вызывает интерес к реальной производительности нового чипа Intel.

Стоит учитывать, что результаты тестов могут варьироваться в зависимости от настроек производительности и энергопотребления, а также условий тестирования. Поэтому, даже учитывая текущие результаты, есть предположение, что процессор Core Ultra 7 155H может показать более высокую производительность при других условиях работы.

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Intel планирует запустить процессоры Meteor Lake 14 декабря, и тогда станет ясно, насколько они соответствуют ожиданиям по производительности.

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