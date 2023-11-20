Компания Ayaneo запустила краудфандинг для своего нового портативного игрового устройства Ayaneo Slide с уникальной RGB-клавиатурой и экраном, который выдвигается и наклоняется

Компания Ayaneo, специализирующаяся на портативных ПК, запустила краудфандинговую кампанию для своего нового продукта Ayaneo Slide. Эта портативная игровая консоль, оснащенная скользящей RGB-клавиатурой, уже собрала восемь раз больше запланированной суммы с начальной ценой в $699 для первых покупателей. По планам компании, устройства начнут отправляться покупателям с середины декабря текущего года.

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Ayaneo Slide представляет собой первую в своем роде портативную консоль с подсветкой RGB и скользящей клавиатурой. Устройство работает на процессоре AMD Ryzen 7 7840U и оснащено 6-дюймовым IPS-экраном. Особенностью консоли является возможность выдвигать экран, чтобы открыть полноценную клавиатуру QWERTY с RGB-подсветкой, что делает ее уникальной среди портативных игровых устройств.

Консоль предлагает различные конфигурации памяти от 16 до 64 ГБ и хранилище от 512 ГБ до 4 ТБ на SSD PCIe Gen4, а также слот для карт MicroSD 7.0. Кроме того, в Ayaneo Slide имеется обширная система управления, включая джойстики с RGB-подсветкой и переработанные триггеры. Устройство также оснащено батареей на 46.2 Вт·ч, стереосистемой Hypersound, системой охлаждения 3+2, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, двумя интерфейсами USB4 и встроенным распознаванием отпечатков пальцев в кнопке включения.

Особое внимание уделяется системе охлаждения: для эффективного отвода тепла от 28-ваттного процессора Ryzen 7 7840U используется комбинация из трех медных тепловых трубок, двух медных пластин большой площади и множества охлаждающих ребер. Для циркуляции воздуха применяется один высоконапорный турбинный вентилятор.

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Ayaneo подчеркивает, что участие в краудфандинговых кампаниях всегда связано с определенными рисками, так как продукт еще не доступен в рознице. Однако энтузиасты могут приобрести устройство по привлекательной цене в $699 для ранних покупателей, в то время как полная розничная цена составит $899.