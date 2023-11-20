Кристофер Барнатт, опытный специалист и преподаватель, создал уникальный компьютер Raspberry Pi 500, используя Raspberry Pi 5 и инновационный подход к дизайну корпуса.

Кристофер Барнатт, энтузиаст и эксперт в области Raspberry Pi, превзошел ожидания сообщества, создав своеобразный компьютер Raspberry Pi 500. Этот проект, основанный на недавно выпущенном Raspberry Pi 5, является переосмыслением популярного Raspberry Pi 400.

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Барнатт, обладая значительным опытом в преподавании в Ноттингемском университете и известный своим вкладом в сообщество Raspberry Pi, выбрал нестандартный подход к сборке. Он использовал Raspberry Pi 5, комбинировал его с клавиатурой с плоскими клавишами и SATA SSD, подключенным через адаптер USB к M.2 SATA. Барнатт также планирует использовать новый M.2 HAT после его выпуска на рынок.

Для создания корпуса Барнатт использовал ABS пластик (Plasticard), материал, традиционно применяемый в модельном конструировании. Он вырезал пластик, создавая четкие и ровные края, и затем интегрировал в него клавиатуру. Барнатт продумал расположение кабелей и портов в корпусе, обеспечивая легкий доступ к ним.

В качестве финального штриха, он окрасил корпус в бежевый цвет, напоминающий классические компьютеры Amiga 500 и Apple II. Этот выбор цвета придает устройству винтажный шарм.

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В результате усилий Барнатта появился уникальный компьютер, сочетающий в себе современные технологии Raspberry Pi 5 и классический дизайн. Проект демонстрирует возможности индивидуального подхода к созданию персональных компьютеров на основе Raspberry Pi и открывает новые горизонты для DIY-энтузиастов.