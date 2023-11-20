США ввели ограничения на экспорт передовых графических процессоров Nvidia в Китай, включая GeForce RTX 4090.

В недавнем развитии событий, правительство США ужесточило экспортные ограничения на передовые графические процессоры (GPU), влияя на доступность некоторых продуктов Nvidia в Китае. Среди затронутых продуктов - GeForce RTX 4090, один из лучших в своем классе графических процессоров, производимых компанией.

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GeForce RTX 4090, разработанный на основе графического процессора AD102, обладает общей производительностью 5,280 на основе его FP8 Tensor FLOPS, равной 660 TFLOPS, что превышает пороговое значение в 4,800, установленное американскими правилами торговли. Теперь для отправки продуктов GeForce RTX 4090 в Китай, Nvidia и ее партнерам потребуется получить экспортную лицензию от Министерства торговли США. Заявки на получение таких лицензий рассматриваются с предположением об отказе, что, по всей видимости, побудило Nvidia отказаться от продажи GeForce RTX 4090 в Китае.

Тем не менее, вызывает удивление продолжение продаж компанией своих профессиональных графических плат RTX 6000 Ada Generation в Китае. Этот продукт также оснащен графическим процессором AD102 с 18176 активированными CUDA ядрами; его общая производительность составляет 5828 (на основе 728.5 FP8 TFLOPS без учета разреженности). Кроме того, эта графическая карта оснащена 48 ГБ памяти, что делает ее более подходящей для тренировки и вывода искусственного интеллекта, чем потребительская GeForce RTX 4090.

RTX 6000 Ada Generation от Nvidia оснащена компактной системой охлаждения с дутьевым вентилятором, что облегчает ее использование в условиях центров обработки данных и делает ее полезной как для задач обучения и вывода искусственного интеллекта, так и для высокопроизводительных вычислений, поскольку она поддерживает FP64 без ограничений.

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Пока неясно, почему Nvidia все еще указывает свою графическую карту RTX 6000 Ada Generation на китайском веб-сайте. Возможно, компания намерена подать заявку на экспортную лицензию, чтобы продолжать продажу этого продукта стоимостью $6800 в Китае, или, возможно, у партнеров компании уже есть достаточно этих карт в Китае, что позволит продолжить продажи на некоторое время.