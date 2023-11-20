Apple объявила о планах добавить поддержку стандарта Rich Communication Services (RCS) на iPhone в следующем году

Apple готовится сделать значительный шаг в улучшении обмена сообщениями между пользователями iPhone и Android, внедряя стандарт Rich Communication Services (RCS) в 2024 году. Это стало известно из заявления представителя Apple, опубликованного на 9to5Mac в четверг. Компания Apple не ответила на запрос комментария от CNET.

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В заявлении говорится: "В следующем году мы добавим поддержку RCS Universal Profile, стандарта, опубликованного GSM Association. Мы считаем, что RCS Universal Profile предложит лучший опыт взаимодействия по сравнению с SMS или MMS. Это будет работать вместе с iMessage, который продолжит оставаться лучшим и наиболее безопасным способом обмена сообщениями для пользователей Apple".

Точные сроки реализации этого изменения пока не уточняются. Этот шаг может привести к значительному улучшению способа отправки текстовых сообщений между iPhone и другими телефонами, поскольку RCS поддерживает такие функции, как индикаторы набора текста, обмен медиа высокого качества и реакции на сообщения в строке.

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В настоящее время RCS обеспечивает эти функции для текстов между телефонами Android, использующими приложение Google Messages, которое является стандартным приложением для обмена сообщениями на большинстве телефонов Android.