Стриминговый сервис Hotstar, принадлежащий Disney, установил новый рекорд по количеству одновременных зрителей, достигнув отметки в 59 миллионов на финале Кубка Мира по крикету

В Индии, где крикет является одним из самых популярных видов спорта, финал Кубка Мира по крикету привлек огромное внимание. Стриминговый сервис Hotstar, принадлежащий Disney, установил новый рекорд, сумев привлечь 59 миллионов одновременных зрителей во время воскресной игры. Это число превзошло предыдущий рекорд в 53 миллиона, установленный ранее на этой неделе.

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Успех Hotstar в привлечении такого большого количества зрителей стал важным моментом, особенно учитывая текущую ситуацию в цифровой подписке Disney в Индии. В последний год компания потеряла более 23 миллионов подписчиков. Тем не менее, генеральный директор Disney Боб Айгер заявил о желании компании продолжать работу в Индии и рассматривать возможные варианты для бизнеса в этой стране.

Hotstar также превзошел своего главного конкурента, JioCinema от Mukesh Ambani-backed Viacom18, чья аудитория достигла пика в 32 миллиона зрителей ранее в этом году. Несмотря на уход ряда ключевых руководителей Star India в Viacom18, и значительные инвестиции Ambani в стриминг турнира IPL, Hotstar сохраняет своё лидирующее положение на рынке.

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Disney возлагала большие надежды на текущий Кубок мира по крикету ICC. Согласно внутреннему отчету, просмотренному TechCrunch, компания предполагала достичь более 50 миллионов одновременных зрителей на турнире и охватить 82% годовой аудитории видеопросмотров в Индии в течение почти 50-дневной серии.