В ходе антимонопольного судебного процесса стало известно, что Google выплачивает Apple 36% от доходов, полученных от рекламы в поисковике Safari

В рамках антимонопольного судебного процесса против Google было раскрыто, что компания выплачивает Apple целых 36% от дохода, который она зарабатывает на рекламе в поисковой системе, интегрированной в браузер Safari. Эта информация стала известной благодаря свидетельству эксперта по экономике от Google, профессора Университета Чикаго Кевина Мерфи.

реклама

Это открытие дает понять, насколько важно для Alphabet, материнской компании Google, сохранить свое доминирующее положение в Safari. Ранее было известно, что Google ежегодно платит Apple около $18 миллиардов за то, чтобы их поисковик оставался установленным по умолчанию на устройствах Apple. Теперь же выяснилось, что помимо этого, Apple также получает значительную часть доходов от рекламы, которая генерируется через поисковик в Safari.

Google пыталась предотвратить дальнейшее раскрытие подробностей этого соглашения, утверждая в судебных документах, что такая информация может нанести ущерб их конкурентоспособности. Тем не менее, эти данные теперь доступны общественности.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI Gaming дешево - надо брать i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Это разоблачение ставит под вопрос утверждения Google о том, что их поисковая система является самой популярной и лучшей. Возникают сомнения, почему компании необходимо тратить столь огромные суммы и делиться доходами от рекламы с Apple, если ее поисковик действительно является наиболее предпочтительным выбором для пользователей.