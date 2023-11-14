YouTube ужесточает правила для борьбы с музыкальными фейками, вводя обязательную маркировку контента с использованием ИИ

YouTube ужесточит правила для борьбы с использованием искусственного интеллекта в музыкальных лейблах. Компания будет применять два набора правил для контента, созданного с использованием ИИ: строгие правила для защиты партнеров музыкальной индустрии и менее строгие для остальных создателей контента.

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Согласно новым правилам, YouTube потребует от создателей обязательной пометки видео, содержащего "реалистичный" контент или созданный с помощью ИИ. Эта пометка будет видна в описаниях видео. На данный момент не существует конкретного определения того, что считается "реалистичным" контентом, но YouTube планирует предоставить более подробные указания и примеры при введении этого требования в следующем году.

Санкции за неверную маркировку видео могут варьироваться, включая снятие видео с публикации и лишение монетизации. Однако пока не ясно, как YouTube будет определять, было ли видео создано при помощи ИИ, так как соответствующих инструментов для этого еще нет.

YouTube также предоставит возможность запросить удаление видео, которые "имитируют идентифицируемого человека, включая его лицо и голос". Однако решение об удалении будет приниматься на основе различных факторов, включая характер контента (пародия или сатира), публичный статус человека и другие обстоятельства.

Компания также предоставит особую защиту для музыкальных голосов, созданных при помощи ИИ, для своих партнеров из музыкальной индустрии. Это означает, что создатели контента, использующие музыку в AI-формате, могут столкнуться с ограничениями или удалением контента, если он не будет соответствовать стандартам партнеров, даже если это пародия или сатира.

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Новые правила отражают сложность борьбы с использованием ИИ в контенте и установление собственных правил YouTube в отсутствие четкого законодательства. Компания старается соблюдать интересы музыкальной индустрии, необходимой для ее существования, и при этом решает сложные вопросы о защите авторских прав и правилам создания контента с использованием ИИ.