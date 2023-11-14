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Mirakl
Sony представит новый PlayStation Portal для игр с PS5 15 ноября
Sony выпускает PlayStation Portal для стриминга игр с PS5 на мобильных устройствах

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Новое устройство от Sony - PlayStation Portal, предназначенное для стриминга игр с PlayStation 5, уже скоро появится в продаже по цене $199,99. Оно предоставляет возможность играть в игры с PS5 на мобильном экране, но стоит отметить, что для этого вам уже нужно будет иметь саму PS5.

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PlayStation Portal не поддерживает облачный стриминг, а его функционал ограничивается только передачей игр с вашей консоли по Wi-Fi. Он также не способен запускать приложения, в том числе YouTube или Netflix.

Устройство выглядит как разделенный DualSense контроллер с встроенным 8-дюймовым экраном, разрешением 1080p и поддержкой Wi-Fi 5. Оно имеет удобные ручки и сохраняет умные тактильные ощущения и адаптивные триггеры DualSense. PlayStation Portal весит около 530г и при этом остается легким и удобным для длительных игровых сессий.

Опыт использования PlayStation Portal показывает, что лучше всего устройство подходит для игр, не требующих мгновенных реакций и идеальной синхронизации. Оно позволяет стримить игры с PS5 на мобильный экран, но при этом иногда возникают артефакты в изображении.

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Тем не менее, вопрос о целесообразности покупки PlayStation Portal остается открытым, учитывая наличие альтернативных способов стриминга игр с PS5. В конечном итоге, выбор между $200 за это устройство и менее изящными, но бесплатными альтернативами зависит от потребностей и предпочтений каждого пользователя.

#новости
Источник: theverge.com
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