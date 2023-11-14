AMD Frontier остаётся самым быстрым суперкомпьютером в мире с производительностью 1.194 экзафлопс (EFlop/s), удерживая лидерские позиции в рейтинге Top500.

В последнем полугодовом рейтинге Top500 самых быстрых суперкомпьютеров мира, суперкомпьютер Frontier, работающий на базе технологий AMD, сохранил своё лидирующее положение с показателем производительности в 1.194 экзафлопс (EFlop/s). На второе место поднялся суперкомпьютер Aurora от Национальной лаборатории Аргонн, работающий на базе процессоров Intel, достигнув половинной производительности 585.34 петафлопс (PFlop/s).

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Аврора, использующая лишь половину своих возможностей, смогла обойти японский суперкомпьютер Fugaku, став вторым по скорости в мире. Несмотря на это, Intel добилась прогресса, включив в список Top500 двадцать новых суперкомпьютеров на базе своих процессоров Sapphire Rapids. Однако AMD продолжает укреплять свои позиции, с технологией EPYC, которая теперь используется в 140 системах рейтинга — это увеличение на 39% по сравнению с прошлым годом.

Aurora от Intel и Argonne все еще находится в процессе разработки и планируется к полноценному запуску для пользователей в 2024 году. Полурабочий вариант Aurora включал 10,624 процессора Intel и 31,874 графических процессора Intel, обеспечивая производительность 585.34 PFlop/s при потреблении энергии в 24.69 мегаватт (MW). В то же время, Frontier от AMD, сохраняющий титул по производительности с 1.194 EFlop/s, потребляет меньше энергии — всего 22.70 MW (это меньше, чем потребляет половина системы Aurora). В отличие от Aurora, Frontier продолжает занимать восьмое место в списке Green500, который оценивает энергоэффективность суперкомпьютеров.

Однако ожидается, что Aurora в конечном итоге достигнет производительности до 2 EFlop/s при полном запуске. При этом, Aurora будет включать 21,248 процессоров Xeon Max и 63,744 графических процессоров Max Series 'Ponte Vecchio', размещённых в 166 стойках и 10,624 вычислительных блоках, становясь крупнейшей известной установкой GPU в мире. Система использует вычислительные блоки HPE Cray EX – Intel Exascale и сетевую интерконнектную систему HPE's Slingshot-11.

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Тем временем, AMD находится в процессе развертывания El Capitan в Национальной лаборатории Лоуренса Ливермора, который, как ожидается, будет быстрее Aurora с производительностью более 2 EFlop/s. Таким образом, Aurora от Intel может так и не занять первое место в рейтинге Top500 — соревнование за лидерство продолжается,