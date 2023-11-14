Tesla пригрозила подать в суд на покупателей, которые перепродают Cybertruck без письменного разрешения





Tesla, известный производитель электромобилей, недавно ввела, а затем отменила положение в своих условиях сервиса, которое могло позволить компании подавать в суд на клиентов за перепродажу Cybertruck в первый год после покупки без письменного разрешения Tesla. Это положение, по всей видимости, было направлено на борьбу с перепродажей автомобилей в условиях ограниченного предложения, особенно после того как генеральный директор Илон Маск сказал, что Tesla «сама себе создала проблемы с Cybertruck».

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Однако вскоре после того, как пользователи и СМИ обратили внимание на это новое условие, оно было удалено из условий Tesla. Этот пункт был в документе «Условия и положения заказа на автомобиль Tesla». В документе остается общее правило против быстрой перепродажи, но без угрозы судебного разбирательства.

Tesla, похоже, решила отменить это условие после того, как о нем стало известно из нескольких новостных отчетов, распространившихся в выходные. Неясно, планирует ли компания в будущем вновь ввести это или какое-либо другое подобное положение.

До отмены документ указывал, что покупатели Cybertruck должны были сначала предложить автомобиль обратно Tesla, прежде чем пытаться его перепродать в первый год после доставки. Если Tesla отказывалась выкупить автомобиль, владелец мог перепродать его только после получения письменного согласия от Tesla. Компания грозила судебным запретом и финансовыми санкциями в случае нарушения этого положения.

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Cybertruck был представлен в 2019 году. Согласно информации от Car and Driver, ожидается, что цена двухмоторной версии будет около 70 000 долларов, а трехмоторной — около 80 000 долларов. Хотя во время презентации Cybertruck в 2019 году обсуждалась начальная цена примерно в 40 000 долларов для модели с одним мотором и задним приводом. По данным из документов, в первый год на рынке Tesla будет предлагать только модели с двойным и тройным полным приводом, что подразумевает более высокие стартовые цены.