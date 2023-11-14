Nvidia запустила Jupiter, первый в Европе экзафлопсный суперкомпьютер, в немецком исследовательском центре Forschungszentrum Jülich. Суперкомпьютер работает на суперчипе Grace Hopper GH200

Nvidia недавно объявила о значительном прогрессе в области суперкомпьютеров, запуская Jupiter - первый в Европе суперкомпьютер с производительностью в экзафлопсах, расположенный в немецком исследовательском центре Forschungszentrum Jülich. Это достижение стало возможным благодаря инновационному суперчипу Grace Hopper GH200 компании, который сочетает процессор на базе Arm и GPU Hopper, предназначенные для работы с искусственным интеллектом (AI) и высокопроизводительными вычислениями (HPC).

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Jupiter, оснащенный почти 24 000 чипами GH200 и общим объемом памяти HBM3E 2.3 ТБ, отличается высокой производительностью и способен выполнять как симуляции, так и задачи, связанные с искусственным интеллектом. Суперкомпьютер обладает производительностью в 1 экзафлопс для симуляций, включая моделирование климата и погоды, науки о материалах, открытие новых лекарств, промышленное инженерство и квантовые вычисления. Кроме того, Jupiter может предложить до 90 экзафлопс производительности AI для обучения крупных языковых моделей и подобных задач.

Каждый узел суперкомпьютера Jupiter является мощной вычислительной единицей, включающей 288 ядер Arm Neoverse и четыре H200 GPU, что позволяет достигать до 16 петафлопс производительности AI. Суперчипы GH200 соединены между собой через интерфейс NVLink от Nvidia, хотя точная пропускная способность этого соединения не раскрывается.

Кроме Jupiter, чипы GH200 используются более чем в 40 суперкомпьютерах по всему миру, общая производительность которых составляет около 200 экзафлопс в области AI. К примеру, Университет Бристоля строит суперкомпьютер с использованием более 5000 чипов GH200, стремясь стать самым мощным в Великобритании.

Nvidia также планирует предложить бесплатный доступ к технологии GH200 через свою программу LaunchPad, расширяя доступ к этой мощной технологии для широкого круга пользователей.

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Этот прорыв в области высокопроизводительных вычислений подчеркивает роль Nvidia как ключевого игрока в развитии суперкомпьютерных технологий, открывая новые горизонты в научных исследованиях и разработке AI.