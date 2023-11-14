Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Nvidia оживляет мощь искусственного интеллекта с Grace Hopper GH200
Nvidia запустила Jupiter, первый в Европе экзафлопсный суперкомпьютер, в немецком исследовательском центре Forschungszentrum Jülich. Суперкомпьютер работает на суперчипе Grace Hopper GH200

реклама

Nvidia недавно объявила о значительном прогрессе в области суперкомпьютеров, запуская Jupiter - первый в Европе суперкомпьютер с производительностью в экзафлопсах, расположенный в немецком исследовательском центре Forschungszentrum Jülich. Это достижение стало возможным благодаря инновационному суперчипу Grace Hopper GH200 компании, который сочетает процессор на базе Arm и GPU Hopper, предназначенные для работы с искусственным интеллектом (AI) и высокопроизводительными вычислениями (HPC).

реклама

Jupiter, оснащенный почти 24 000 чипами GH200 и общим объемом памяти HBM3E 2.3 ТБ, отличается высокой производительностью и способен выполнять как симуляции, так и задачи, связанные с искусственным интеллектом. Суперкомпьютер обладает производительностью в 1 экзафлопс для симуляций, включая моделирование климата и погоды, науки о материалах, открытие новых лекарств, промышленное инженерство и квантовые вычисления. Кроме того, Jupiter может предложить до 90 экзафлопс производительности AI для обучения крупных языковых моделей и подобных задач.

Каждый узел суперкомпьютера Jupiter является мощной вычислительной единицей, включающей 288 ядер Arm Neoverse и четыре H200 GPU, что позволяет достигать до 16 петафлопс производительности AI. Суперчипы GH200 соединены между собой через интерфейс NVLink от Nvidia, хотя точная пропускная способность этого соединения не раскрывается.

Кроме Jupiter, чипы GH200 используются более чем в 40 суперкомпьютерах по всему миру, общая производительность которых составляет около 200 экзафлопс в области AI. К примеру, Университет Бристоля строит суперкомпьютер с использованием более 5000 чипов GH200, стремясь стать самым мощным в Великобритании.

Nvidia также планирует предложить бесплатный доступ к технологии GH200 через свою программу LaunchPad, расширяя доступ к этой мощной технологии для широкого круга пользователей.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Этот прорыв в области высокопроизводительных вычислений подчеркивает роль Nvidia как ключевого игрока в развитии суперкомпьютерных технологий, открывая новые горизонты в научных исследованиях и разработке AI.

#новости
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Россия может построить АЭС малой мощности в Монголии
Tesla предупреждает о судебных исках за перепродажу Cybertruck без разрешения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

WSJ: Россия массово выкупает вертолётные двигатели у своих иностранных клиентов
11
Что показала Россия на выставке Dubai Airshow-2023 – «Аллигатор», Ил-76МД-90А и многое другое
1
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
3
Самым популярным сериалом октября стал российский проект "Жизнь по вызову" с Прилучным
2
В РФ признали невозможность выпуска Superjet 100 в запланированные сроки из-за проблем с двигателем
5
На Украине женщины начинают заниматься мужской работой
7
В «Ростехе» рассказали о сроках начала производства истребителя 5-го поколения Су-75 Checkmate
5
На замену МКС придет космическая станция Starlab, в которой уже забронировала себе место ЕКА
4
В Еврейской автономной области начнутся работы по добыче железистых кварцитов
+
The Economist: Вооружение дяди Сэма уже не то, что было раньше
6
Украинский сегмент ТГ: Залужный приказал построить новую линию обороны между Николаевом и Одессой
2
Началось массовое удаление адблоков после введения новой политики YouTube
1
Министерство Обороны опубликовало видео с очередным танковым боем на Запорожском направлении
2
Во Вселенной обнаружен крошечный двойник Млечного пути, который противоречит законам физики
2
Бюджетную GeForce GTX 1650 проверили в 60-ти современных ААА-играх — пора задуматься об апгрейде
7
«Ростех» рассказал про создание новой неуправляемой ракеты с двухрежимной боеголовкой
+
Grand Theft Auto VI может получить другое название
1
«Лаборатория Касперского» завершила тестирование смартфона на базе своей мобильной ОС в лаборатории «МегаФона»
2
Использование памяти DDR5-6000 приносит всего на 6,7% больше FPS в играх, относительно DDR5-4800
9
Boeing опубликовал видео с прибытием двух ультрасовременных истребителей F-15QA в Дубай
1

Популярные статьи

Су-27КМ – проект палубного истребителя с крылом обратной стреловидности
5
Core i9-9900K vs Ryzen 5800X3D – почему б.у. процессор на Авито выгоднее нового из магазина
83
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
6
О моей почти удачной попытке собрать мощный компактный игровой системник
24
Пять причин, почему новое поколение консолей Xbox провалилось
17
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году, часть 2
3
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
1
Почему компьютеры Apple не подходят для игр
34
О выборе Европой боевого самолета нового поколения
7
Как советский военный корабль израсходовал 4,5 тонны боеприпасов за 8 минут боя в 1990г
2

Сейчас обсуждают

Евгений Веретнов
10:39
Ds3h хуже чем a pro, конечно
ТОП-12 материнских плат для процессоров AMD Ryzen 5 5600 и AMD Ryzen 5 5600X
Вадим Андриевский
10:36
У тебя не получаеться мыслить . Не твое.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Вадим Андриевский
10:35
Если продавать по 2х цене - то можно производить на половину меньше сохранив прибыль. И поувольнять лишних.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Вадим Андриевский
10:32
А на жигулях тоже можно ездить . И с той же оперы.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Вадим Андриевский
10:30
Так орали еще недавно что им видеокарт не хватает , а теперь вот валяюца. Этих геймеров не поймешь что они хотят.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Вадим Андриевский
10:28
Банально - тех же линий питания в видеокарте лет 5 назад было 5 , сейчас более 20ки. Памяти тоже 4гб сейчас 24гб. Но аборигены все равно не поймут что ты написал.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
OgoGoLog
10:28
На воротах в Освенциме было написано "Труд освобождает". "Оставь свои надежды всяк сюда входящий" написано над вратами ада в "Бежественной комедии" Данте Алигьери.
Кулеба надеется на создание для Украины спецфонда ЕС на 20 миллиардов евро
Вадим Андриевский
10:26
Да не только . Успокойся . Это не отменяет того он сказал.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Вадим Андриевский
10:25
Это и есть рынок. Ты ни гу гу в теме.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Вадим Андриевский
10:24
Это у тебя просто не на чем.
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем