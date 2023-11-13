Volvo представила свой новейший электрический минивэн EM90, который выделяется на фоне других электромобилей своими впечатляющими характеристиками и роскошным интерьером

Шведская компания Volvo, известная своими инновациями в автомобильной промышленности, представила свою последнюю разработку - электрический минивэн EM90, который обещает перевернуть представление о комфортабельных поездках. Это третья электрическая модель компании за последние двенадцать месяцев, следуя за моделями EX30 и EX90.

реклама

EM90, разработанный преимущественно для китайского рынка, предлагает пассажирам просторный и технологично оснащенный салон. Особенностью является мощный аккумулятор на 116 кВтч, который обеспечивает автономность до 738 км на одной зарядке по китайскому тестовому циклу CLTC. Заявлено, что время зарядки от 10 до 80 процентов составляет менее 30 минут.

Минивэн оснащен системой привода, аналогичной недавно выпущенной модели EM90 SUV, с электродвигателем мощностью 268 л.с., приводящим задние колеса. Это позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 8,3 секунды.

В интерьере автомобиля создана атмосфера, сравнимая с бизнес-классом в авиаперевозках. Средний ряд сидений оборудован подносами, массажными программами, функциями обогрева и охлаждения, а также возможностью скольжения и полного откидывания для отдыха. Третий ряд сидений, хотя и более традиционный, также предлагает высокий уровень комфорта.

В EM90 особый акцент сделан на комфорт сидений, в частности на сиденьях второго ряда. Они оборудованы уникальными "подушками невесомости", которые состоят из семи слоев и имеют толщину свыше 120 мм. Эти слои включают в себя материалы с высокой плотностью, обеспечивающие не только удобство, но и необходимую поддержку. Эта многослойная конструкция призвана максимизировать комфорт пассажиров, предлагая беспрецедентный уровень удобства и поддержки во время поездки.

EM90 предлагает передовые технологии в салоне. Система оснащена платформой Snapdragon от Qualcomm для сверхбыстрого цифрового опыта, постоянно подключенной к сети 5G. Ключевым элементом является 15,6-дюймовый HD-дисплей, опускающийся с потолка, с камерой для деловых встреч или для просмотра развлекательного контента и трансляции изображения со смартфона. В автомобиле реализована поддержка множества сторонних приложений.

Большинство функций автомобиля можно управлять голосовыми командами, что позволяет настроить салон под различные сценарии, например, создать атмосферу театра, переговорной комнаты или спальни.

Volvo включила в EM90 технологию беспроводных обновлений, которая позволяет улучшать автомобиль на протяжении всего времени его эксплуатации. Одним из первых таких обновлений станет система подавления шума. Эта система работает аналогично технологии активного шумоподавления, используемой в наушниках. Она генерирует звуковые волны, которые нейтрализуют внешние шумы, такие как гул шин или шум дороги, тем самым создавая более спокойную и тихую атмосферу внутри салона автомобиля. Это достигается за счет воспроизведения звуков, противоположных посторонним шумам, что позволяет значительно уменьшить общий уровень шума, ощущаемый пассажирами.

Пока EM90 доступен только на китайском рынке. Volvo не объявила о планах по выпуску EM90 на других рынках, но учитывая растущую популярность роскошных минивэнов, таких как Lexus LM, компания может рассмотреть возможность выхода на рынки США и Европы, если появится соответствующий спрос.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр

Этот новый шаг Volvo в области электромобильности демонстрирует их стремление к инновациям и улучшению пассажирского опыта, подчеркивая важность комфорта и технологий в современных автомобилях. С EM90 компания открывает новую страницу в истории электромобильного транспорта, предлагая уникальное сочетание роскоши, технологий и экологичности.