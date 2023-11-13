Компания по восстановлению данных Attingo недавно высказала предположение, что причиной многочисленных сбоев в работе твердотельных накопителей SanDisk Extreme Pro являются ошибки в дизайне и производстве.

Недавний отчет компании по восстановлению данных Attingo указывает на дизайн и производственные недостатки как основную причину серии сбоев в работе SSD SanDisk Extreme Pro. Эти проблемы привели к подаче коллективного иска против Western Digital, материнской компании SanDisk. В мае стало известно, что некоторые SSD SanDisk Extreme Pro объемом 4 ТБ страдают от внезапной потери данных. Компания обещала выпустить обновление прошивки для этих моделей, однако проблема затрагивает и модели на 2 и 3 ТБ, для которых обновления не предусмотрено.

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Маркус Хефеле, управляющий директор Attingo, в беседе с FutureZone заявил, что проблема кроется в аппаратном обеспечении, а не в прошивке. Это может объяснить отсутствие корректирующих обновлений прошивки для этих моделей и молчание SanDisk по поводу источника проблем.

По словам Хефеле, используемые в этих SSD компоненты слишком велики для печатной платы, что приводит к слабым соединениям, высокому импедансу и повышенным температурам, делая их склонными к поломкам. Кроме того, материал пайки, используемый для крепления компонентов, склонен к образованию пузырей и легко ломается.

Новые версии SSD SanDisk Extreme Pro, по-видимому, были модифицированы с добавлением дополнительной эпоксидной смолы для закрепления перегруженных компонентов, что свидетельствует о том, что Western Digital может быть осведомлена о проблемах с оборудованием. Тем не менее, даже эти новые модели продолжают выходить из строя, что приводит клиентов к обращению в компании по восстановлению данных, такие как Attingo.

Хефеле отмечает, что проблема затрагивает несколько линеек продуктов, включая как SanDisk Extreme Portable SSD, так и SanDisk Extreme Pro Portable SSD.

Обращение Western Digital к этой ситуации, особенно в плане общения с клиентами и СМИ, вызывает вопросы. Как сообщали коллеги из The Verge, SSD SanDisk Extreme на 3 ТБ могут внезапно терять данные, что требует дорогостоящих услуг по восстановлению данных. После расследования выяснилось, что многие люди продолжали терять данные на SSD на 2 ТБ после обещания Western Digital выпустить обновление прошивки для 4 ТБ моделей в мае.

На вопросы The Verge относительно повторяющихся проблем с SSD Extreme Pro от Western Digital ответа не последовало. Western Digital не сообщила, планирует ли компания предложить бесплатные услуги по восстановлению данных своим клиентам или предупредить пользователей о возможной проблеме.

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NAND-накопители могут терять данные по ряду причин, в том числе из-за дефектов производства. Хотя такие проблемы чаще всего встречаются у низкокачественных или поддельных устройств, в случае с продуктами SanDisk Extreme Pro, приобретенными у авторитетных ритейлеров вроде Amazon, такая ситуация кажется особенно тревожной. Эти внешние SSD предназначены для профессионального использования, что делает проблему потери данных еще более критичной.