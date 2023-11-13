Серия iPhone 16 от Apple, ожидаемая в следующем году, будет оснащена эксклюзивными функциями генеративного искусственного интеллекта, став ключевым новшеством устройств.

Apple готовит крупное обновление для своей будущей серии iPhone 16, согласно новому отчету Марка Гурмана из Bloomberg. Ожидается, что главной особенностью iPhone 16 станут эксклюзивные функции генеративного искусственного интеллекта (ИИ), которые станут ключевыми аргументами в пользу новинки.

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Хотя конкретные детали этих функций ИИ пока не раскрыты, предполагается, что они будут схожи с возможностями, уже реализованными Google и Samsung, такими как генерация текста в изображения, способность подводить итоги документов и переводить контент. Также ходят слухи, что Apple использует собственную модель большого языкового моделирования (LLM) для улучшения своего ассистента Siri.

Серия iPhone 16, как ожидается, не принесет с собой значительных изменений в аппаратной части, но новые функции ИИ могут стать ключевым моментом продаж. Все четыре модели iPhone 16, по предположениям, будут оснащены чипом Apple A18.

Среди других утечек информации указывается на новую кнопку захвата изображения, расположенную справа рядом с кнопкой питания. Также предполагается наличие уменьшенных Dynamic Islands и камеры с 5-кратным оптическим зумом на моделях Pro.

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Эти нововведения от Apple подчеркивают их стремление интегрировать передовые технологии ИИ в свои устройства, предлагая пользователям более продвинутые и интуитивно понятные функции, которые обещают улучшить повседневный пользовательский опыт.