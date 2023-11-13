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Компания nubia готовится представить свой новейший гейминг-смартфон, Red Magic 9 Pro, запланированный к выходу 23 ноября. После того как устройство, работающее на базе Snapdragon 8 Gen 3, было замечено в бенчмарках в конце августа, ожидания относительно этого смартфона значительно возросли.
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Red Magic 9 Pro обещает представить собой значительный шаг вперед в плане дизайна и функциональности. Ожидается, что смартфон предложит улучшенные характеристики в области производительности, автономности работы батареи и качества дисплея. Исходя из информации о предыдущих моделях Pro от Red Magic, можно предположить наличие современной камеры с тройной конфигурацией, инновационной системы охлаждения и передней камеры, расположенной под экраном.
Как указывается в списке Geekbench, Red Magic 9 Pro будет доступен в варианте с 12 ГБ оперативной памяти, однако предполагается, что будут предложены и более мощные версии с 16 или даже 24 ГБ ОЗУ. Помимо этого, смартфон, скорее всего, будет оснащен последней версией операционной системы Android 14 и оболочкой Redmagic OS.
Одной из ключевых особенностей, ожидаемых в новом устройстве, является аппаратный переключатель для активации игрового режима, что должно обеспечить бесперебойное игровое взаимодействие.
Дополнительная информация о Red Magic 9 Pro, включая его полные технические характеристики и возможности, станет известна на мероприятии по запуску. В преддверии этого события ожидаются дополнительные анонсы и презентационные материалы от компании, которые раскроют еще больше деталей о грядущем гейминг-флагмане.