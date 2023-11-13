Meze Audio, известный производитель высококачественного аудиооборудования, представил свою новейшую модель наушников Empyrean II

Популярный производитель аудиооборудования Meze Audio, известный своими инновациями в области звука, недавно представил свою последнюю разработку — наушники Empyrean II. Это обновленная версия их известных планарно-магнитных наушников, которые уже успели завоевать внимание аудиофилов.

реклама

Empyrean II — это не просто обновление предыдущей модели, а значительное улучшение. Meze Audio работала совместно с Rinaro Isodynamics, чтобы сделать звук еще более чистым и натуральным, при этом сохранив тот самый легкий и приятный стиль, за который многие полюбили бренд.

Одним из ключевых моментов в новых наушниках является их дизайн. Они выглядят стильно, с матово-черной отделкой и серебристыми деталями. Дополнительным штрихом стала алюминиевая решетка, выполненная в стиле арт-деко. Но не только внешний вид привлекает внимание — в комплекте с наушниками идут два разных набора амбушюр, что позволяет каждому пользователю найти свой идеальный вариант посадки.

Одни из них, Duo Earpads, сделаны из смеси кожи и алькантары и нацелены на достижение сбалансированного звучания, в то время как другие, Angled Alcantara Earpads, разработаны специально для аудиофилов, предлагая больше пространства внутри и более чистое звучание.

Meze Audio Empyrean II уже доступны для предзаказа. Эти наушники — не просто устройство для прослушивания музыки, а настоящее произведение аудиотехники, отражающее стремление компании к совершенству в каждом аспекте звука.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Если вам не знаком бренд Meze Audio, стоит упомянуть, что они уже зарекомендовали себя в качестве производителя аудиооборудования премиум-класса. Тесты прошлогодней модели Meze Audio Liric доказали высокое качество их продукции, отмеченное отличной сборкой, комфортом в использовании и ясным, детализированным звуком.