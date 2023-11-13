Samsung планирует расширить свою линейку складных телефонов в 2024 году, предлагая более доступные модели Galaxy Fold и Flip со средним уровнем характеристик.

Samsung планирует значительно расширить свой ассортимент складных телефонов в 2024 году, делая эту инновационную технологию доступной для миллионов потребителей. Согласно последнему отчету TrendForce, компания намерена запустить более доступную версию своих популярных моделей Galaxy Fold или Flip с характеристиками среднего уровня.

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На данный момент цены на существующие модели Z Flip и Z Fold остаются достаточно высокими, несмотря на усилия Samsung по их снижению. Однако совершенствование производственных процессов и улучшение качества гибких экранов не привели к снижению стоимости этих устройств.

Ожидается, что новый средний сегмент складных телефонов Samsung будет иметь характеристики, аналогичные популярным моделям серии A, таким как Galaxy A54, включая камеры и внутренние компоненты. Также не исключено, что компания может использовать менее дорогую версию своей технологии складных экранов, хотя на данный момент нет точной информации о разработке такого продукта.

Samsung уже доказала спрос на складные устройства и значительно продвинулась в этой области, открывая путь другим производителям Android. Следующим шагом для компании является достижение массового распространения складных телефонов, что возможно только путем предложения устройств по ценам ниже флагманских моделей.

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Пятое поколение складных устройств Fold и Flip может стать идеальным моментом для Samsung, чтобы диверсифицировать линейку продуктов и привлечь больше пользователей к использованию складных телефонов.