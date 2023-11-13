Samsung и Naver Cloud объявили о партнерстве для развития умных офисных зданий, начиная с интеграции инновационных технологий в штаб-квартиру Naver в Южной Корее.

Samsung объявила о заключении меморандума о взаимопонимании (MoU) с Naver Cloud для ускорения развития умных офисных зданий по всему миру. Это сотрудничество было подписано в штаб-квартире Naver Cloud в районе Ганнам-гу, Сеул, Южная Корея.

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Компании подчеркивают, что умные офисные здания становятся необходимостью для повышения производительности. Важно интегрировать и управлять различными умными услугами и устройствами в зданиях. В этом контексте Samsung планирует предложить сервис для управления такими услугами и устройствами для клиентов B2B (бизнес-клиент), начиная с интеграции SmartThings, 5G и Naver Cloud в здание штаб-квартиры Naver 1784 в Южной Корее. Через партнерство с Naver компания стремится привнести концепцию «Calm Tech» в устройства, решения и услуги, которые эффективно взаимодействуют друг с другом.

Samsung и Naver Cloud планируют построить систему, которая выходит за рамки умных офисных зданий и охватывает управление зданиями, ориентированное на пользователя, доступ к энергии и управление безопасностью. Обе компании начнут предлагать специализированные пакеты для бизнеса и продвигать совместные продажи. Они планируют предложить эти услуги офисным зданиям в Южной Корее, а затем расширить их на другие страны.

Naver Cloud известен своими продуктами, включая искусственный интеллект, Digital Twin (подписанный правительством Саудовской Аравии) и роботами, и эти функции будут интегрированы в Naver 1784, второе по важности здание Naver. С 2022 года Samsung предпринимает усилия по предоставлению специализированных устройств и услуг каждому бизнес-подразделению через создание своего «B2B Integrated Offering Office».

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Кан Бонг-гу, вице-президент Samsung Electronics Korea, заявил: «Naver Cloud, обладающий высокой конкурентоспособностью в области ИИ, роботов и облачных технологий, и Samsung Electronics, обладающий ведущей технологией в сфере продуктов, решений, услуг и 5G-сетей, специализированных для B2B, сотрудничают для создания превосходного решения. Мы планируем возглавить рынок офисных зданий следующего уровня, создавая лучший клиентский опыт и ценность».