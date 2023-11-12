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Папа Франциск совершил необычный шаг, уволив епископа Джозефа Стрикланда из Тайлера, Техаса, известного своей критикой в адрес папы и консервативными взглядами в рамках католической церкви США. Увольнение последовало за отказом Стрикланда подать в отставку после расследования Ватикана, связанного с его административной деятельностью и финансовым управлением диоцезом.
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Стрикланд, назначенный на свою должность покойным Папой Бенедиктом XVI в 2012 году, выступал против некоторых инициатив папы Франциска, особенно в отношении меньшинств и участия мирян в церковных делах. Он также выражал несогласие с ограничениями на использование традиционной латинской мессы, что вызвало споры внутри церковного сообщества.
Сам епископ признался, что не собирался отказываться от своих убеждений и готов повторить свои действия. Решение об увольнении было вызвано не только его публичной позицией, но и результатами расследования его деятельности на посту епископа.
Этот случай отражает сложные внутренние дискуссии и напряженность в католической церкви, особенно на фоне стремления Папы Франциска реформировать и модернизировать её, сталкиваясь с сопротивлением консервативных кругов. Увольнение Стрикланда стало ярким примером этого противостояния.