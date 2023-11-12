В Ватикане произошло знаковое событие: Папа Франциск уволил епископа Джозефа Стрикланда из Тайлера, Техас, что является редким случаем в церковной практике

Папа Франциск совершил необычный шаг, уволив епископа Джозефа Стрикланда из Тайлера, Техаса, известного своей критикой в адрес папы и консервативными взглядами в рамках католической церкви США. Увольнение последовало за отказом Стрикланда подать в отставку после расследования Ватикана, связанного с его административной деятельностью и финансовым управлением диоцезом.

реклама

Стрикланд, назначенный на свою должность покойным Папой Бенедиктом XVI в 2012 году, выступал против некоторых инициатив папы Франциска, особенно в отношении меньшинств и участия мирян в церковных делах. Он также выражал несогласие с ограничениями на использование традиционной латинской мессы, что вызвало споры внутри церковного сообщества.

Сам епископ признался, что не собирался отказываться от своих убеждений и готов повторить свои действия. Решение об увольнении было вызвано не только его публичной позицией, но и результатами расследования его деятельности на посту епископа.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде i7 14700К подъехал в Регард ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ 4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр i5 14600KF тоже поступил в продажу

Этот случай отражает сложные внутренние дискуссии и напряженность в католической церкви, особенно на фоне стремления Папы Франциска реформировать и модернизировать её, сталкиваясь с сопротивлением консервативных кругов. Увольнение Стрикланда стало ярким примером этого противостояния.