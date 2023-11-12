300 000 человек присоединились к пропалестинскому митингу в Лондоне

В Лондоне прошел масштабный пропалестинский митинг, собравший около 300 000 участников. Акция, приуроченная к ежегодным празднованиям Дня перемирия, прошла в Гайд-парке, где собрались люди, выражающие свою поддержку Палестине и призывающие к немедленному прекращению огня.

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Однако мирный характер митинга был нарушен контрпротестующими, которые пытались вмешаться в ход мероприятия. В ответ полиция Лондона провела ряд арестов, задержав 82 человека. По словам представителя столичной полиции, аресты были необходимы для предотвращения нарушений общественного порядка.

Митинг был омрачен также действиями группы ультраправых под руководством Томми Робинсона, которые пытались прорваться к военному мемориалу Кенотаф в Уайтхолле. Эти действия последовали после политического скандала, вызванного комментариями министра внутренних дел Великобритании Суэллы Браверман, обвинившей полицию в слишком мягком отношении к участникам пропалестинских протестов.

Мэр Лондона Садик Хан осудил беспорядки, заявив, что они были "прямым результатом" слов министра внутренних дел. Он подчеркнул, что полиция пользуется его полной поддержкой в борьбе против распространения ненависти и нарушения закона.

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Протестующие подчеркивали необходимость защиты прав народа Палестины, при этом выражая возмущение лицемерием некоторых политических деятелей, которые поддерживают Украину, но игнорируют Палестину. Многих участников марша вдохновило большое количество людей, вышедших на улицы, чтобы поддержать тех, кто лишен голоса.