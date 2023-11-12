Израильская армия, согласно сообщениям директора министерства здравоохранения Газы доктора Мунира Аль-Бурша, окружила больницу, создавая дополнительные риски для пациентов и персонала

В больнице Дар Аль-Шифа в Газе, самом крупном медицинском учреждении региона, разворачивается гуманитарная катастрофа. Доктор Мохаммед Ганейм, который уже четыре недели не покидал больницу, сталкивается с острым дефицитом необходимых ресурсов: чистой воды, медицинских препаратов, средств и топлива.

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Израильская армия, согласно сообщениям директора министерства здравоохранения Газы доктора Мунира Аль-Бурша, окружила больницу, создавая дополнительные риски для пациентов и персонала. Ситуацию усугубляет разрушение генератора больницы в результате авиаудара, что привело к отключению электричества и смертям пациентов.

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Несмотря на международные призывы к прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи, ситуация в Газе продолжает ухудшаться. Медицинские некоммерческие организации из США спешно собирают средства и отправляют необходимые принадлежности, но задержки в доставке помощи могут привести к еще большему числу жертв.