Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
В самой крупной больнице Газы складывается критическая ситуация на фоне военных действий
Израильская армия, согласно сообщениям директора министерства здравоохранения Газы доктора Мунира Аль-Бурша, окружила больницу, создавая дополнительные риски для пациентов и персонала

реклама

В больнице Дар Аль-Шифа в Газе, самом крупном медицинском учреждении региона, разворачивается гуманитарная катастрофа. Доктор Мохаммед Ганейм, который уже четыре недели не покидал больницу, сталкивается с острым дефицитом необходимых ресурсов: чистой воды, медицинских препаратов, средств и топлива.

реклама

Израильская армия, согласно сообщениям директора министерства здравоохранения Газы доктора Мунира Аль-Бурша, окружила больницу, создавая дополнительные риски для пациентов и персонала. Ситуацию усугубляет разрушение генератора больницы в результате авиаудара, что привело к отключению электричества и смертям пациентов.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Несмотря на международные призывы к прекращению огня и увеличению гуманитарной помощи, ситуация в Газе продолжает ухудшаться. Медицинские некоммерческие организации из США спешно собирают средства и отправляют необходимые принадлежности, но задержки в доставке помощи могут привести к еще большему числу жертв.

#новости
Источник: edition.cnn.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Forbes: новейшие российские дроны "стреляют снарядами из расплавленного металла"
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК Вагнер рассказал, почему компания решила начать работать с Росгвардией
2
Forbes: "Ланцеты" уничтожают бронетехнику ВСУ с помощью ядер, содержащих жидкий металл
4
Binance окончательно уходит из России – пользователям предлагают вывести деньги на местную CommEX
3
Инженеры из РФ создали авиационную ракету нового поколения, сочетающую фугасную и бронебойные части
1
Запущен первый в стране облачный сервис РосОблако на основе отечественных технологий
1
Как освободить память телефона - 5 способов
1
Космические телескопы Уэбб и Хаббл совместно запечатлели потрясающее звездное скопление
+
Российские баллистические ракеты ударили по западным ЗРК под Киевом
+
Показан "близнец" RTX 4090 с вдвое большей памятью и значительно дешевле NVIDIA H100
9
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
21
«Ланцеты» взяли на вооружение тепловизор – дрон-камикадзе стал ещё опаснее для ВСУ
+
Россию могут засадить мискантусом - полезным и неприхотливым растением
2
Американский стартап планирует разработать пассажирский самолёт нового поколения за 235 млн долларов
4
SpaceX 7 декабря запустит многоразовый космический самолет X-37B на ракете Falcon Heavy
5
Google сделал новый внешний вид Chrome - но от него можно избавиться, если он не понравится
6
Tom’s Hardware представила свой рейтинг лучших корпусов для ПК в 2023 году
6
Американский бомбардировщик B-21 Raider стоимостью $700 млн. впервые совершил полёт
3
В эстонской разведке заявили, что ВС РФ завладели инициативой в зоне СВО
+
Sony улучшает возможности PlayStation: новое приложение для просмотра фильмов
+
Куртка Майкла Джексона продан на аукционе за 28 млн руб.
9

Популярные статьи

О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
59
Пять классных фишек PlayStation, о которых редко говорят
7
"Проклятие монахини 2" - классический фильм об экзорцизме, но с нюансами
2
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
64
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
16
Итоги гоночного уик-энда 11-12 ноября
+
Ка-50 «Черная акула» - вертолет, опередивший время
4
Опасные флешки – почему не стоит использовать найденные накопители, и при чем тут хакеры
1
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
1
АПЛ проекта 705(К) "Лира" – советская субмарина, опередившая время
1

Сейчас обсуждают

Denis Lykov
15:58
... у меня i5-13500 стоит под кульком на 80÷95W и ничего не греется! Тем более не троттлит! "Попугаев в cpu-z 8000 из возможных 8800 (8000/8800). Изучать матчасть - это приговор! 🦧🌵 🆙️🆘️
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
Ruhama_Sama
15:56
Да я свою 4090 солью и в итоге сумма значительно меньше выйдет
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Denis Lykov
15:53
Изучать настройки TDP в биосе! PL1 & PL2. ... и не писать всякую брехню! 🅾️🆚️🅾️ 💯5️⃣0️⃣0️⃣
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
Ruhama_Sama
15:53
Уж поверь завезут. Вопрос в цене
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Даня
15:52
Нипонял, зачем здесь это, где статья про супер оружие, которым нужно гордиться.
Deepcool AN600 - топ среди top-flow кулеров или жертва топового маркетинга - тест и обзор
старый мох
15:51
обладалель rx 6700 xt nitro+ одобряет 👍
Почему геймеры не покупают видеокарты AMD, а GeForce RTX 4060 стоит дешевле GeForce RTX 3060
Митюнин Сергей
15:50
Молодцы американцы.Многоразовый самолёт космический опять пришел в космос
SpaceX 7 декабря запустит многоразовый космический самолет X-37B на ракете Falcon Heavy
Vorvort
15:46
Цитата: "Ещё раз, я привёл тебе факт. Твоя якобы "оптимизированная под всех" игра, мало того что тормозит с точки зрения игроков (а об этом пишут и говорят везде), но и исследовавший её специалист наш...
О новых видеокартах NVIDIA RTX 5000 и почему их нужно опасаться
Зураб Вашаломидзе
15:43
Да и в ГТА 5 когда убиваешь соседей то их дома забрасывались и потом продавались. Ток чёт я не помню таких механик в ГТА 5 хотя инсайдеры так красиво стелили
Инсайдер из Rockstar Games вновь раскрыл некоторые подробности из геймплея GTA 6
Dimkovski
15:42
Совсем уже с ума посходили....такую колонку в подарок Пророку Санбою можно подарить
Обзор акустической системы JBL PartyBox Ultimate
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем