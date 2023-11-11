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Mirakl
VK капсула запускает новый режим интерактивного обучения
VK обновила свои умные колонки "VK капсула" и "VK капсула мини", добавив режим интерактивного обучения

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В последнем обновлении умных колонок "VK капсула" и "VK капсула мини" компания VK внесла революционные изменения, представив интегрированный интерактивный режим обучения. Эта новая функция предназначена для того, чтобы помочь детям в обучении и развитии, предоставляя им доступ к широкому спектру образовательных ресурсов.

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Режим обучения активируется голосовой командой "Маруся, начнем учиться", после чего колонка превращается в интерактивного учебного помощника. Дети могут задавать вопросы по различным школьным предметам, получать объяснения и примеры, а также участвовать в образовательных играх и квизах, разработанных специально для умных колонок.

Уникальность этой функции заключается в ее адаптивном подходе к обучению, где система анализирует ответы и скорость обучения ребенка, адаптируя сложность материалов и вопросов. Таким образом, обучение становится максимально персонализированным и эффективным.

Кроме того, режим обучения в "VK капсуле" поддерживает многоязычность, позволяя детям учить новые языки через интерактивные уроки и разговорную практику. Эта функция особенно актуальна в условиях глобализации и многоязычного общества.

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Функция образовательного режима уже доступна пользователям Android, и в ближайшее время ожидается ее реализация в приложении "Маруси" для iOS. Это новшество открывает новые горизонты в области образовательных технологий и обещает стать значительным шагом в направлении интеграции искусственного интеллекта в повседневное обучение.

#новости
Источник: cnews.ru
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