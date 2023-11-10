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Компания Meta*, которая не присутствовала в Китае с 2009 года, планирует вернуться в страну с новыми бюджетными VR-шлемами, заключив эксклюзивное соглашение с китайским гигантом видеоигр Tencent. По информации The Wall Street Journal, продажи планируют начать в конце 2024 года.
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Новый шлем будет мощнее Quest 2, но будет использовать оптику более низкого качества по сравнению с Quest 3. Такой бюджетный шлем также может быть доступен на других рынках. По соглашению, Meta* заберет большую часть продаж шлемов, в то время как Tencent получит больше дохода от контента и услуг, таких как подписки на программное обеспечение и продажи игр.
Это соглашение откроет огромный рынок для подразделения Meta* по VR, которое испытывает финансовые затруднения и, безусловно, нуждается в поддержке. Однако неясно, потребуется ли Tencent разрешение правительства для продажи устройств. Виртуальная реальность популярна в сфере видеоигр, но строгие правила Китая уже сказались на Tencent, крупнейшей в мире компании по производству видеоигр.
Китай может не стать панацеей для слабого подразделения Meta* по VR. ByteDance, владелец TikTok, является лидером в сфере виртуальной реальности в Китае со шлемом Pico, но столкнулся с трудностями продаж в Китае, как и Meta* в других регионах. Если соглашение будет заключено, это позволит Meta* вернуться в Китай после 14 лет отсутствия в стране. Компания занимает 50% мировой доли рынка виртуальной реальности.
*Запрещенная в России организация