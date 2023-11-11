Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
CNN: Китай стремится к изменению текущего мирового порядка через мирные инициативы
Лидер Китая Си Цзиньпин активно продвигает свою инициативу по изменению мирового порядка, вступив в свой третий срок

реклама

Китай под предводительством Си Цзиньпина активно стремится к изменению мирового порядка. В его речах и инициативах отражается стремление Китайской Коммунистической Партии изменить мировую систему, которую она считает несправедливой в пользу США и их союзников.

реклама

Кампания Китая включает в себя продвижение альтернативной модели мирового порядка через политические документы, глобальные инициативы, дипломатические встречи и международные форумы.

Однако такие усилия вызывают опасения, что мировой порядок, основанный на правилах Китая, может привести к мировому принятию некоторых аспектов жесткого авторитарного правления, таких как массовая слежка, цензура и политические репрессии.

Попытки Китая совпадают с нестабильной внешней политикой США и усилением геополитических конфликтов, что поднимает вопросы о будущем мирового лидерства. Многие развивающиеся страны укрепили свои экономические связи с Китаем, но остается вопрос, сколько из них поддержат будущий мировой порядок, ориентированный на Китай.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Таким образом, активные действия Китая на мировой арене поднимают ставки в геополитической борьбе между Китаем и США, и интересы многих стран становятся объектом внимания в этой гонке за мировое лидерство.

#новости
Источник: edition.cnn.com
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Байден встретится с Си Цзиньпином в среду в районе залива Сан-Франциско
В России будет построен ещё один грандиозный комплекс по сжижению газа
Microsoft удаляет навязанный опрос в OneDrive после недовольства пользователей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
11
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
8
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
+
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
2
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
10
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
5
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
В GTA 6 может появиться кооперативный режим для основной кампании
+
WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
+
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
В аренду сдаются 107 000 перепрофилированных графических процессоров от майнинга
+
В Турции начался бойкот платежных систем Mastercard и Visa
2
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
8
США убедили Израиль проводить гуманитарные паузы в бомбардировках сектора Газа
2
Ведущие вендоры готовятся к выходу десктопных процессоров Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5
+
WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли от ракетного удара на Запорожье
+
Исследование показало, что изменения вызванные пьянством пропадают после 7,3 месяца без алкоголя
3
В поступивших из сектора Газы фото заметили израильский бронетранспортер «Эйтан»
1

Популярные статьи

Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
26
Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как сломалась моя Xbox series S
28
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
17
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
8
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
+
Основная цель визита Си Цзиньпина в США — привлечение иностранных инвестиций в Китай
2

Сейчас обсуждают

VRoman
01:44
8ГБ там выделено не только для оперативки, но и включая видеопамять. Так что для процессора там более 7,5 ГБ даже в самом лучшем случае не будет.
Apple в центре очередного скандала – 8 ГБ оперативной памяти в 2023 году мало для MacBook Pro
Shatun29
01:41
Односекционная вода не лучше будет чем хороший воздух, а учитывая что околосокетное пространство не будет обдуваться в таком корпусе то беда будет, плюс радиатор займёт место в передней части и тогда ...
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
REY_B_
01:35
55 миллиардов на F-35 как бы совершенно ничто, по сравнению с тратами США на Афганистан и Украину. Другое дело, что это были настоящие 55 миллиардов. Т.е. номинированные в реальном высококвалифицирова...
Military Watch: недостатки F-35 заставляют ВВС США задумываться над новым истребителем
VRoman
01:33
Чем же вы забиваете 16ГБ видеопамяти?
Партнеры NVIDIA раскрыли некоторые характеристики видеокарт RTX 40 SUPER
Oleg Boger
01:32
И реки вместе с рыбой потравить!
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
REY_B_
01:30
Да нормально было. Разрешение падало вдвое чисто математически. Если на глаз, так гораздо меньше. Но с нынешними 4К, с разрешением проблем не было бы. А вот яркостью и цветопередачей, увы, 3D-очки под...
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
Oleg Boger
01:30
Вы извините с головой дружили когда заголовок писали или всё ещё с бодуна были?
В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
REY_B_
01:25
Но на телевизоре LG, 3D-Vision у меня так и не заработал... Учитывая популярность беззатворной технологии, это сразу отсеяло больше половины потенциальных пользователей. А затем и убило саму технологи...
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
REY_B_
01:17
Сравнил Божий Дар с яичницей! - "Рыба тухнет с головы", соответственно и Сталин начал с переподготовки управленцев. Т.е. с так называемого "Сталинского призыва". Что, вместе с анонсированной Сталиным ...
Путин сравнил текущий период с этапом советской индустриализации 30-х годов прошлого века
Ben Zona
01:05
Проблематично, аффтар, не то, что хорошие вещи делаются кооперативно, а то, что пытаясь нивелировать их ценность, отечественная продукция так и остается г@вном. И это факт, который в ближайшем будущем...
В поступивших из сектора Газы фото заметили израильский бронетранспортер «Эйтан»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем