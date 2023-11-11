Лидер Китая Си Цзиньпин активно продвигает свою инициативу по изменению мирового порядка, вступив в свой третий срок

Китай под предводительством Си Цзиньпина активно стремится к изменению мирового порядка. В его речах и инициативах отражается стремление Китайской Коммунистической Партии изменить мировую систему, которую она считает несправедливой в пользу США и их союзников.

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Кампания Китая включает в себя продвижение альтернативной модели мирового порядка через политические документы, глобальные инициативы, дипломатические встречи и международные форумы.

Однако такие усилия вызывают опасения, что мировой порядок, основанный на правилах Китая, может привести к мировому принятию некоторых аспектов жесткого авторитарного правления, таких как массовая слежка, цензура и политические репрессии.

Попытки Китая совпадают с нестабильной внешней политикой США и усилением геополитических конфликтов, что поднимает вопросы о будущем мирового лидерства. Многие развивающиеся страны укрепили свои экономические связи с Китаем, но остается вопрос, сколько из них поддержат будущий мировой порядок, ориентированный на Китай.

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Таким образом, активные действия Китая на мировой арене поднимают ставки в геополитической борьбе между Китаем и США, и интересы многих стран становятся объектом внимания в этой гонке за мировое лидерство.