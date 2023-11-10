Волькер Тюрк, комиссар ООН по правам человека, призывает провести расследование в связи с использованием Израилем "высокоинтенсивных взрывчатых веществ" в секторе Газа, что приводит к разрушениям и гуманитарной катастрофе.

Комиссар по правам человека ООН, Волькер Тюрк, призвал провести расследование в связи с использованием Израилем "высокоинтенсивных взрывчатых веществ" в секторе Газа. Он выразил обеспокоенность по поводу беспорядочного разрушения, вызванного этими видами оружия в этом плотно заселенном палестинском анклаве.

реклама

Тюрк подчеркнул необходимость прекращения использования подобного оружия Израилем в этом регионе, где 2,3 миллиона палестинцев, половина из которых была вынуждена покинуть свои дома из-за боевых действий за последний месяц.

Волькер Тюрк не уточнил, на какое именно оружие он имел в виду. На запрос о комментарии израильская армия сообщила, что проводит проверки и ответит позднее.

Израильское бомбардирование Газы, сопровождаемое наступлением на территорию, направлено на уничтожение боевой группировки ХАМАС, контролирующей сектор Газа. ХАМАС провел кросс-бордерную атаку 7 октября, в результате чего, по израильским данным, погибли 1400 человек и были похищены 240 человек, что стало самой кровавой трагедией в истории Израиля.

В ответ Израиль начал масштабное бомбардирование Газы с воздуха, с моря и с суши, а также начал наступление внутрь территории сектора. В результате бомбардировок палестинские власти сообщили о более чем 10 000 погибших.

"Масштабное израильское бомбардирование Газы, включая использование взрывчатых веществ в плотно заселенных районах, имеет разрушительное воздействие на гуманитарную и правовую ситуацию", - заявил Тюрк на пресс-конференции в Аммане, столице Иордании. "Атаки должны быть расследованы... У нас есть серьезные опасения, что они являются несоразмерными нарушениями международного гуманитарного права".

Израиль обвиняет ХАМАС в гибели гражданских лиц в Газе, считая, что группировка использует мирных жителей в качестве "живых щитов" и скрывает оружие и оборудование вблизи больниц, которые подверглись бомбардировкам.

"Любое использование группами вооруженных палестинских групп гражданских лиц и гражданских объектов для защиты от атаки противоречит законам вооруженных конфликтов", - сказал Тюрк. "Но такое поведение со стороны вооруженных палестинских групп не освобождает Израиль от обязательства обеспечивать защиту мирных жителей".

Тюрк также заявил, что Израиль должен незамедлительно предпринять меры для защиты палестинцев на оккупированной территории, где нарастает насилие между палестинцами и израильскими солдатами и поселенцами.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



