Росатом открывает новую страницу в охране окружающей среды

В рамках прогрессивных экологических инициатив Росатома, учёные ГНЦ РФ ТРИНИТИ применили передовые лазерные технологии для ликвидации нефтяных разливов в морских водах. Новейшие испытания, проведённые у побережья Сахалина, продемонстрировали, что мобильный лазерный комплекс способен мгновенно устранять загрязнения нефтепродуктами, что становится прорывом в традиционных методах борьбы с экологическими катастрофами.

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Эксперименты показали, что лазер действует на нефтяное пятно с расстояния 300 метров, мгновенно удаляя его без вреда для морской среды. Эта технология особенно важна для Арктики, где из-за низких температур и ледяного покрова традиционные методы очистки становятся неэффективными.

Гендиректор ТРИНИТИ Кирилл Ильин подчеркнул, что новый метод позволяет проводить очистку водной поверхности безопасно и оперативно, что имеет критическое значение для своевременного реагирования на экологические ЧП в условиях Крайнего Севера.

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После успешного завершения тестов планируется создание прототипа лазерного комплекса для его дальнейшего использования на судах, работающих на Северном морском пути. Это открывает новые перспективы для экологической безопасности региона и защиты уникальных морских экосистем от возможных нефтяных загрязнений.