Группа крупных фотонных чиповых компаний в Европе призывает Европейский союз выделить $4,54 миллиарда на поддержку этой отрасли.

Группа крупнейших компаний в Европе, занимающихся созданием "фотонных" микросхем, призывает Европейский союз выделить €4,25 миллиарда ($4,54 миллиарда) на поддержку этой отрасли.

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Фотонные микросхемы используют свет вместо электронов для проведения вычислений, что позволяет им работать быстрее и с меньшим энергопотреблением. Они находят применение в центрах обработки данных и автомобилях, среди других областей.

Компании представили восьмилетний план, который поможет развивать отрасль и обеспечит малым компаниям доступ к местам для проведения тестов. Эта инициатива призвана укрепить позиции европейских компаний в конкуренции с азиатскими и американскими коллегами.

Ранее Европейский союз признал фотонику стратегической технологией и выделил средства для развития этой отрасли. Однако компаниям нужна большая поддержка, чтобы наращивать производство и конкурировать на мировом рынке.

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Подписание инициативы поддержали несколько крупных компаний из разных стран Европы. Это важный шаг в развитии отрасли фотоники в регионе.