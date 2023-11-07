Администрация президента США Джо Байдена сообщила о намерении передать Израилю прецизионные бомбы стоимостью $320 миллионов.

Администрация президента Джо Байдена сообщила конгрессу о намерении передать Израилю прецизионные бомбы стоимостью 320 миллионов долларов. Это стало известно из официального уведомления, отправленного 31 октября.

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По данным газеты The Wall Street Journal, планируется передача "Spice Family Gliding Bomb Assemblies" - это вид управляемых боеприпасов, которые выпускаются и используются боевыми истребителями. Производитель этого оружия, Rafael USA, намеревается передать бомбы своей израильской компании Rafael Advanced Defense Systems для использования Министерством обороны Израиля.

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Важно отметить, что данное решение было принято в контексте обострения конфликта на Ближнем Востоке. В этот момент Организация Объединенных Наций подчеркнула, что сектор Газа превращается в "кладбище для детей", что усиливает мировое требование о немедленном прекращении огня. По данным палестинских медицинских служб, число жертв в результате авиаударов Израиля превысило 10 000 человек.