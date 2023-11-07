Китайская компания Baidu, специализирующаяся на искусственном интеллекте, разместила заказ на чипы Huawei, как альтернативу продукции Nvidia, возможно, в ответ на ужесточение ограничений на поставки чипов в Китай со стороны США

Китайская компания Baidu, специализирующаяся на искусственном интеллекте, в этом году заказала искусственные интеллектуальные чипы у Huawei, что является знаком того, что давление со стороны США заставляет китайские компании рассматривать продукцию Huawei как альтернативу чипам Nvidia.

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Заказ был размещен в августе, до того, как в октябре США ужесточили ограничения на экспорт чипов и инструментов для их производства в Китай, включая чипы Nvidia. Baidu приобрела 1,600 чипов Ascend 910B от Huawei для 200 серверов. По одному из источников, Huawei уже поставила около 1,000 чипов к октябрю, что составляет более 60% от общего заказа. Общая стоимость заказа, по словам второго источника, составляет примерно 450 миллионов юаней ($61.83 миллиона). Huawei должна доставить оставшиеся чипы до конца года.

Хотя объем заказа сравнительно невелик по сравнению с тем, что обычно заказывают крупные китайские технологические компании у Nvidia, это все равно важный сигнал, который показывает, что некоторые компании могут переходить к продукции Huawei.

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Стоит отметить, что Baidu, как и китайские компании Tencent и Alibaba, ранее была известной клиентом Nvidia, но не заказывала чипы у Huawei.