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Заблокировано военное судно, подозреваемое в поставке оружия для Израиля
Протестующие заблокировали американский военный корабль, предположительно перевозивший оружие для Израиля

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Сотни сторонников палестинской каузы собрались в порту Такома, штат Вашингтон, чтобы заблокировать военное судно, которое, по их мнению, может перевозить оружие из США в Израиль.

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Протестующие требуют немедленного прекращения огня в Газе и пересмотра политики США и их финансирования Израиля. На мероприятии были люди разных возрастов, многие из них с плакатами и флагами Палестины.

Протестующие использовали велосипеды и автомобили, чтобы блокировать движение вокруг порта. Эта акция стала второй по счету встречей с поставками военного судна, после аналогичных протестов в Калифорнии.

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Пока не подтверждено, что судно действительно перевозит оружие, но протестующие опасаются его использования в израильской военной кампании в Газе. Возросшее число людей выразило свою поддержку палестинцам в мировых масштабах, требуя прекращения насилия и более активных действий в отношении политики США и их финансирования Израиля.

#новости
Источник: aljazeera.com
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