Протестующие заблокировали американский военный корабль, предположительно перевозивший оружие для Израиля

Сотни сторонников палестинской каузы собрались в порту Такома, штат Вашингтон, чтобы заблокировать военное судно, которое, по их мнению, может перевозить оружие из США в Израиль.

реклама

Протестующие требуют немедленного прекращения огня в Газе и пересмотра политики США и их финансирования Израиля. На мероприятии были люди разных возрастов, многие из них с плакатами и флагами Палестины.

Протестующие использовали велосипеды и автомобили, чтобы блокировать движение вокруг порта. Эта акция стала второй по счету встречей с поставками военного судна, после аналогичных протестов в Калифорнии.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Пока не подтверждено, что судно действительно перевозит оружие, но протестующие опасаются его использования в израильской военной кампании в Газе. Возросшее число людей выразило свою поддержку палестинцам в мировых масштабах, требуя прекращения насилия и более активных действий в отношении политики США и их финансирования Израиля.