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США хотят гуманитарной паузы в секторе Газа, а не прекращения огня
Израиль и США настаивают на гуманитарной паузе, а не полном прекращении боевых действий.

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По мере того, как конфликт между Израилем и ХАМАС продолжается уже второй месяц, и количество погибших в Газе продолжает расти, гуманитарные организации все настойчивее требуют немедленного прекращения огня. Однако лидерам Израиля и их главному союзнику, США, кажется, пока сложно уступить этим требованиям.

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Израиль продолжает воздушные и наземные атаки в Газе, стремясь свергнуть ХАМАС с власти в ответ на его нападение 7 октября, в ходе которого боевики унесли жизни около 1,400 человек и взяли в заложники около 240.

Более 10,000 человек, в основном женщин и детей, погибли в Газе за четыре недели с тех пор, как об этом сообщило Министерство здравоохранения Газы в понедельник. В этот же день руководители 18 агентств Организации Объединенных Наций выдали редкое совместное заявление, подчеркивая свои требования к немедленному прекращению огня и к немедленному и безусловному освобождению всех гражданских заложников.

"Это более чем достаточно. Сейчас настал момент окончания этой ситуации", - подчеркнули руководители, включая главных представителей Всемирной организации здравоохранения, ЮНИСЕФ и Верховного комиссара по делам беженцев.

В последние дни другие активисты и мировые лидеры также делали аналогичные и все более настойчивые призывы. Десятки тысяч человек собрались в Вашингтоне, округ Колумбия, на выходных, требуя прекращения огня на одном из крупнейших пропалестинских митингов на территории США с начала конфликта. Подобные акции прошли также в Нью-Йорке, Филадельфии, Сан-Франциско, а также в городах по всему Соединенному Королевству, Европе и Латинской Америке.

Папа Франциск также призвал к прекращению огня в выходные, сказав в своей речи в Ватикане: "Я умоляю вас прекратить эту войну." Многие арабские страны также требуют немедленного прекращения огня, что подчеркнули официальные лица Иордании и Египта после их встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в субботу.

В США несколько прогрессивных демократов Палаты представителей представили резолюцию, требуя немедленного прекращения огня, которую поддержали примерно десять законодателей с середины октября. Сенатор Дик Дербин из штата Иллинойс стал первым сенатором, который призвал к прекращению огня на прошлой неделе, подчеркивая, что это должно произойти только после освобождения всех заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно отвергал призывы к прекращению огня. Он подчеркнул в телевизионном обращении в пятницу, что это не может произойти без возвращения заложников.

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"Мы не собираемся даже обсуждать идею о прекращении огня", - подчеркнул он. "Мы заявляем это как нашим друзьям, так и нашим оппонентам. Мы намерены продолжать бороться до победного конца, и у нас нет другого варианта." В то время как администрация Байдена настаивает на гуманитарном перемирии все настойчивее

#новости
Источник: npr.org
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