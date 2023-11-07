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В свете наступления конфликта на юге Газы мирные граждане превратили обычную дорогу в путь к безопасности, поднимая белые флаги как символ мира и безопасности в попытке избежать столкновений с вооруженными силами. В это критическое время жители Газы, бросив все, что у них есть, включая личные вещи, спешат в поисках убежища.
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Среди спасающихся есть женщины, дети и мужчины, которые, чтобы сохранить свои жизни, вынуждены бежать, взяв с собой только одежду. Свидетели сообщают о стрельбе со стороны израильских солдат и о местах, где лежат тела погибших. Страх и тревога наполнили этот путь бегства, где каждый шаг - вопрос жизни и смерти.
Ситуация в северной части Газы также оставляет много вопросов. Израильские наземные войска, подкрепляемые беспрерывными авиаударами, окружили Газу, базу власти ХАМАСа, и пытаются вытеснить палестинцев из северной части сектора.
Эти события создали гуманитарный кризис, который требует срочных действий и усилий для оказания гуманитарной помощи и защиты гражданских лиц.
В текущей ситуации с палестинцами, сотни людей вынуждены покидать свои дома в поисках безопасности.