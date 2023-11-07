Китай пересматривает свой подход к предоставлению финансовой помощи, переключаясь с инфраструктурных проектов на спасение стран с финансовыми трудностями.

Китай пересматривает свою стратегию финансирования, переходя от выделения средств на крупные инфраструктурные проекты к предоставлению финансовой помощи странам, находящимся в финансовых трудностях. Это изменение подхода стало следствием ряда факторов.

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Изначально, Китай выделял значительные средства на развитие инфраструктуры в рамках инициативы "Пояс и путь". Однако с течением времени часть стран, получивших кредиты, столкнулась с проблемами возврата долгов, что вынудило Пекин пересмотреть свою политику.

Согласно данным исследовательского института AidData, в 2021 году объем спасательных займов составил 58% от всего объема китайских кредитов, выделенных странам с низким и средним доходом, по сравнению с 5% в 2013 году. Это свидетельствует о сдвиге в акцентах от инфраструктурных проектов к финансовой помощи.

Большая часть недавних займов Китая представляет собой ссуды, предоставленные китайским центральным банком центральным банкам стран, которые ранее брали кредиты в рамках инициативы "Пояс и путь". Еще одной частью стали кредиты китайских коммерческих банков, работающих под государственным контролем, совместно с группами западных банков.

Следует отметить, что проблемы с долгами не ограничиваются Китаем и касаются развивающихся стран в целом. Недавние экономические трудности, вызванные пандемией COVID-19 и глобальным ростом цен на энергоресурсы и продукты питания в связи с событиями, такими как российское вторжение в Украину, усугубили ситуацию.

Со стороны Соединенных Штатов также можно наблюдать активность в этой области. Международная корпорация по развитию США, созданная в ответ на инициативу "Пояс и путь", планирует предоставить финансовую поддержку для проектов в Греции и Шри-Ланке, в попытке укрепить свои связи с развивающимися странами.

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Изменение стратегии финансирования Китая и активность других государств связаны с необходимостью борьбы с финансовыми вызовами и поддержкой развивающихся экономик в сложных условиях.