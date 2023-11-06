Истребители армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) за сутки атаковали примерно еще 450 целей группировки ХАМАС в секторе Газа

https://www.interfax.ru

Израильская армия продолжает наступление в секторе Газа, нанося удары по объектам, принадлежащим движению ХАМАС. Только за последние сутки было атаковано около 450 целей, включая наблюдательные посты, туннели, полевые лагеря и позиции, используемые для запуска противотанковых ракет. Важным достижением стала ликвидация командира ХАМАСа, Джамаля Мусу, ответственного за специальные операции движения.

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Сухопутные войска Израиля также взяли под свой контроль еще один укрепрайон ХАМАСа, обнаружив туннели, тренировочные базы и наблюдательные посты. Во время операции были ликвидированы несколько членов ХАМАСа.

Палестинский Минздрав в секторе Газа доложил о более чем 200 погибших гражданских лицах в результате ночных авиаударов Израиля.

Конфликт начался 7 октября, когда радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль, приведя к более чем 1,4 тыс. жертвам. В ответ Израильская армия начала военную операцию против ХАМАСа, что, согласно оценкам палестинского Минздрава, привело к гибели приблизительно 9,7 тыс. человек.

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Кроме того, в 13:27 по местному времени израильская армия вновь открыла гуманитарный коридор для жителей сектора Газа, предоставляя им возможность получить необходимую помощь и эвакуацию, если потребуется.