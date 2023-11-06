Важные сенаторы США выразили беспокойство по поводу гражданских жертв в Газе и призвали Израиль использовать более точные методы военной тактики.

https://www.bloomberg.com

Влиятельные сенаторы США выразили беспокойство по поводу гражданских жертв в секторе Газа, что свидетельствует о растущей тревоге в Вашингтоне относительно военной реакции Израиля на нападение ХАМАСа, произошедшее в прошлом месяце.

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Сенатор Берни Сандерс, независимый от Вермонта и бывший кандидат в президенты от Демократической партии, выразил мнение, что "Израиль имеет право на самозащиту, но не имеет права убивать тысячи и тысячи невинных мужчин, женщин и детей, которые не имели отношения к этому нападению".

Председатель Комитета Вооруженных Сил Сената, Джек Рид, призвал Израиль использовать разведывательные данные США для минимизации ущерба среди гражданского населения и соблюдения международных правил ведения войны. Он также подчеркнул важность использования точных ударов и управляемого оружия с целью сокращения количества жертв.

Внутрипартийная критика усиливается, поскольку продолжается война и увеличивается число палестинских жертв. ХАМАС, признанный США и Европейским союзом террористической организацией, нарушил границу Израиля 7 октября, погубив более 1400 человек и взяв в заложники более 200 человек.

Ситуация также оказывает давление на политический процесс в США. Прогрессивные демократы считают, что США не предпринимают достаточных усилий для защиты палестинских граждан, в то время как некоторые республиканцы в Палате представителей противопоставляют помощь Израилю помощи Украине.

Президент Джо Байден исходит из того, что он воспротивится законопроекту Палаты, предусматривающему предоставление помощи Израилю в обмен на сокращение финансирования Службы внутренних налогов, о котором просят администрацию.

Мусульмане и арабы, проживающие в США, критикуют президента Байдена за его поддержку израильской кампании против ХАМАСа. В Вашингтоне, около 10 000 пропалестинских протестующих вышли на улицы, включая улицу перед Белым домом.

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Администрация Байдена предложила временное прекращение огня для освобождения заложников, находящихся в заложниках у ХАМАСа в Газе. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нужно сделать все возможное для защиты палестинских граждан.