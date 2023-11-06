Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Сенаторы США призывают Израиль пересмотреть тактику в Газе из-за гражданских жертв
Важные сенаторы США выразили беспокойство по поводу гражданских жертв в Газе и призвали Израиль использовать более точные методы военной тактики.

реклама

https://www.bloomberg.com

Влиятельные сенаторы США выразили беспокойство по поводу гражданских жертв в секторе Газа, что свидетельствует о растущей тревоге в Вашингтоне относительно военной реакции Израиля на нападение ХАМАСа, произошедшее в прошлом месяце.

реклама

Сенатор Берни Сандерс, независимый от Вермонта и бывший кандидат в президенты от Демократической партии, выразил мнение, что "Израиль имеет право на самозащиту, но не имеет права убивать тысячи и тысячи невинных мужчин, женщин и детей, которые не имели отношения к этому нападению".

Председатель Комитета Вооруженных Сил Сената, Джек Рид, призвал Израиль использовать разведывательные данные США для минимизации ущерба среди гражданского населения и соблюдения международных правил ведения войны. Он также подчеркнул важность использования точных ударов и управляемого оружия с целью сокращения количества жертв.

Внутрипартийная критика усиливается, поскольку продолжается война и увеличивается число палестинских жертв. ХАМАС, признанный США и Европейским союзом террористической организацией, нарушил границу Израиля 7 октября, погубив более 1400 человек и взяв в заложники более 200 человек.

Ситуация также оказывает давление на политический процесс в США. Прогрессивные демократы считают, что США не предпринимают достаточных усилий для защиты палестинских граждан, в то время как некоторые республиканцы в Палате представителей противопоставляют помощь Израилю помощи Украине.

Президент Джо Байден исходит из того, что он воспротивится законопроекту Палаты, предусматривающему предоставление помощи Израилю в обмен на сокращение финансирования Службы внутренних налогов, о котором просят администрацию.

Мусульмане и арабы, проживающие в США, критикуют президента Байдена за его поддержку израильской кампании против ХАМАСа. В Вашингтоне, около 10 000 пропалестинских протестующих вышли на улицы, включая улицу перед Белым домом.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Администрация Байдена предложила временное прекращение огня для освобождения заложников, находящихся в заложниках у ХАМАСа в Газе. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нужно сделать все возможное для защиты палестинских граждан.

#новости
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Скотт Риттер: США готовы отказаться от Украины как от балласта
Израиль окружил Газу и усилил атаки
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

С начала украинского контрнаступления Россия получила как минимум 4 новейших танка Leopard 2
1
Новая ракета для Су-57 встревожила американских аналитиков – дальность полёта превышает 3500 км
7
Авианосец США Dwight Eisenhower вместе с ударной группой прибыл на Ближний Восток
1
Телеведущая с Fox News раскритиковала попытку Байдена протолкнуть помощь Украине
+
Китайский электронно-оптический ИИ-чип ACCEL в тысячи раз опережает ускорители вычислений NVIDIA
6
Высокопроизводительная многофункциональная файловая система Bcachefs оказалась медленнее Btrfs
2
NASA отложило заключение контрактов на разработку лунного ровера для будущих миссий «Артемида»
+
Акции Apple слабеют после предупреждения об унылом праздничном квартале
+
Варшава намеренно блокирует украинский экспорт в Европейский Союз
+
Snapdragon 8 Gen 4 будет оснащен графическим процессором Adreno 830, который на 10% быстрее Apple M2
5
Ученые КНР представили чип, который в 3000 раз производительнее Nvidia A100 в некоторых задачах
2
Новак: Россия до конца года продолжит сокращение поставок нефти на мировые рынки
1
Панель ввода-вывода GeForce RTX 4090 Ti появилась в продаже на eBay
+
Мобильная RX 7900M по производительности оказалась мощнее, чем RTX 4080
3
Американский блогер MrBeast построил 100 скважин в Африке, обеспечив водой более сотни тысяч человек
2
Американское издание рассказало про поставку на Украину машины разминирования M1150 Assault Breacher
+
Intel Core Ultra 7 185H 1-го поколения на 30% быстрее, чем процессор 13700H 13-го поколения
7
Как отключить опасную опцию в WhatsApp «Установка неизвестных приложений»
+
ChatGPT сделал прогноз по Биткоину на 2024 год
+
Tesla Cybertruck был замечен в чёрном исполнении
3

Популярные статьи

Как зарабатывают миллионы на Steam-фермах
4
Обновляем старый игровой компьютер – самые выгодные процессоры, SDD и видеокарты для геймеров
7
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
10
ТОП-5 блоков питания для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 – рейтинг 2023 года
49
10 полезных и актуальных расширений для браузера Google Chrome в 2023 году
3
Как собрать идеальный ПК под апгрейд в 2023г– покупаем самое выгодное железо с прицелом на 6 лет
17
Итоги гоночного уик-энда 4-5 ноября
3
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 1
1
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
28
SpaceX выводит на орбиту 23 новых интернет-спутника Starlink, зачем на орбите 30 000 спутников
7

Сейчас обсуждают

Mallory
15:50
У него же цель поорать. Поэтому он и делает все максимально криво.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Drunk Axxturel
15:48
Ура, живые комментаторы, я уж думал, тут осталось пару калек, да и усе
AMD продолжает обходить NVIDIA по объёмам продаж в немецкой рознице — RX 7800 XT лидирует
Рифхат Ибрагимов
15:48
Сам Маск уже образец исскуственого интеллекта., Обычный человеческий разум у него давно потерян.
Илон Маск: искусственный интеллект может оставить людей без работы
Urtgard
15:46
Действительно, 4060 можно использовать и в рабочих задачах, для работы с нейросетями, можно с удобством заниматься монтажом и стримить, есть DLSS и качественный FG (подчёркиваю, качественный, а не тот...
AMD продолжает обходить NVIDIA по объёмам продаж в немецкой рознице — RX 7800 XT лидирует
Блейд
15:46
Не мороси
AMD продолжает обходить NVIDIA по объёмам продаж в немецкой рознице — RX 7800 XT лидирует
Зум
15:41
Не читал, но очень интересно! Когда напишите своё ядро обязательно прочту.
Создаю свой дистрибутив Linux: Часть 5
Drunk Axxturel
15:37
Ртх универсальные карты, не всем нужна грубая мощь
AMD продолжает обходить NVIDIA по объёмам продаж в немецкой рознице — RX 7800 XT лидирует
Блейд
15:36
Тоже осуждаю. На не призывать надо действовать.
Military Watch: одна новая термоядерная бомба позволит F-35 поразить 310 тысяч человек в России
Блейд
15:33
Не отменяется. Мы ее вам устроим
Military Watch: одна новая термоядерная бомба позволит F-35 поразить 310 тысяч человек в России
daring
15:31
геть "обрезанного"
Балицкий: контрнаступление ВСУ на запорожском направлении остановлено
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем