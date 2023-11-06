Израиль окружает город Газа, отрезая север сектора Газа от юга

https://www.bloomberg.com

В воскресенье, Израиль провел "значительное и расширенное" наступление в секторе Газа. Город был окружен израильской армией, которая также наносит атаки по различным целям сообщил контр-адмирал Даниэль Хагари, представитель израильской армии.

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По словам Хагари, теперь можно разграничивать сектор Газы на северную и южную части, что подчеркивает серьезность ситуации. Он также подчеркнул, что гуманитарный коридор остается открытым для жителей, которые хотели бы покинуть опасные районы.

Изображения, полученные из сектора Газа под контролем ХАМАСа, показывают, как люди направляются на юг, перевозя свое имущество на повозках, запряженных ослами.

Это новое наступление произошло во время визита госсекретаря США Антони Блинкена в Багдад, где он провел встречи в ходе своего дипломатического тура по Ближнему Востоку. Арабские лидеры призывают к прекращению огня, хотя США выступают в пользу проведения "гуманитарных пауз" с целью увеличения гуманитарной помощи для Газы и возможной свободы заложников.

Также следует отметить, что на северной границе Израиля наблюдается обострение напряженности, с обменами огнем. Хизболла объявила о запуске ракет "Град" в направлении Кирьят-Шмона, города на севере Израиля, после того, как израильская армия атаковала гражданское авто на юге Ливана.

В ответ на атаку Хизболлы, Израиль атаковал позиции Хизболлы в Ливане, включая "террористическую инфраструктуру, террористические группировки и транспортные средства, используемые террористами," после гибели израильского гражданина от выстрела из противотанковой пушки.

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Генеральный штаб Израиля, генерал-лейтенант Херци Халеви, заявил, что израильская армия "готова нанести удар на севере в любой момент", что подчеркивает растущее напряжение в регионе.