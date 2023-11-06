Крошечная страна Персидского залива с обилием запасов природного газа и стремлением к престижу на мировой арене стала ключевым игроком в судьбе заложников, удерживаемых Хамасом.

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В усложненных переговорах о судьбе более 200 заложников, захваченных ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября, на свете оказалась неожиданная ключевая фигура - маленькое государство на Персидском заливе, Катар. Специалисты по Ближнему Востоку считают, что Катар является единственным правительством, которое обладает достаточными ресурсами и имеет такое благоприятное положение в глазах ХАМАС и Израиля, чтобы вступить в переговоры и участвовать в решении гуманитарных вопросов.

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Эксперты также отмечают, что Катар стремится укрепить свои отношения с обеими сторонами, воспользовавшись этой возможностью для увеличения своего влияния и статуса на мировой арене. Израиль, не имеющий официальных дипломатических связей с Катаром, признал важную роль этой страны в урегулировании ситуации.

По информации, доступной на данный момент, более 1000 человек, включая более 100 американцев, уже покинули зону конфликта благодаря договоренностям, содействовавшим ограниченным эвакуациям через пограничный переход Рафах между Египтом и сектором Газа.

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Этот пример подчеркивает, как маленькие страны могут сыграть важную роль в решении мировых кризисов и стать ключевыми участниками в сложных дипломатических переговорах.