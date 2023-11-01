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Сергей Кривонос, генерал-майор в отставке и бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ, продолжает высказывать критику в адрес действующей власти Украины, обращая внимание на неправильное, по его мнению, распределение ресурсов и приоритетов.
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В интервью для YouTube-канала "Телеканал Прямой" Кривонос подчеркнул, что украинское правительство и президент Владимир Зеленский должны сосредоточить свои усилия на удовлетворении потребностей армии, особенно в условиях текущего конфликта. Генерал выразил свое беспокойство по поводу того, что вместо обеспечения армии необходимыми укрытиями и боеприпасами, значительные средства тратятся на городские благоустройства, такие как обновление бордюров в Киеве.
"Нам не хватает укрытий на передовой, а в столице тратятся огромные средства на городские нужды. Это действительно то, что сейчас нужно нашим военным?" - задает вопрос Кривонос, подчеркивая важность правильного распределения ресурсов для достижения успеха.
Генерал также отметил, что украинская армия испытывает острую нехватку боеприпасов различных калибров, и ситуация усугубляется сокращением западных поставок вооружений. В то же время, по его словам, российская армия хорошо обеспечена и готова к ведению боевых действий в зимних условиях.
Кривонос также выразил озабоченность по поводу чрезмерной бюрократии и отсутствия поддержки отечественных производителей военной техники и оборудования, что, по его мнению, работает на пользу России.