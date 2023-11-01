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Украина стремится усилить военную поддержку со стороны США на фоне изменений в американской политике и растущего напряжения на Ближнем Востоке.
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Западные аналитики и журналисты активно обсуждают изменения в мировой политике, влияющие на уровень поддержки Украины со стороны Запада. Лара Селигман, журналистка американского издания Politico, указывает на усилия Киева по увеличению объемов военной помощи от Соединенных Штатов. Украинская сторона настаивает на необходимости поставок дополнительного оружия для Вооруженных Сил Украины, чтобы эффективно противостоять вызовам на линии боевого соприкосновения.
Примечательно, что снижение темпов и масштабов оказания военной поддержки Украине совпадает с обострением палестино-израильского конфликта, который отвлекает внимание и ресурсы мирового сообщества. Кроме того, влияние оказывает и смена спикера Палаты представителей Конгресса США, представителя Республиканской партии, члены которой традиционно скептически настроены по отношению к предоставлению помощи Украине.
Лара Селигман также отмечает, что недавний визит украинской делегации в США, в ходе которого были переданы запросы на поставку нового вооружения и обучение военнослужащих, подтверждает стремление Киева укрепить свои военные возможности.