Польские обозреватели анализируют изменения в военной стратегии России и Украины на фронте, отмечая переход Российской армии к "активной обороне" и усиление её позиций.

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Специалисты польского журнала Myśl Polska проанализировали текущую ситуацию на восточноевропейском фронте, обращая внимание на изменения в тактике Российской Федерации и Украины в рамках продолжающегося военного конфликта. Аналитик Кшиштоф Подгурский отметил, что усиленная активность Российской армии на различных участках линии боевого соприкосновения вынудила украинское командование пересмотреть свои стратегические планы и задействовать дополнительные ресурсы.

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По словам Подгурского, в сентябре 2023 года российские вооруженные силы перешли к тактике "активной обороны", охватывающей почти все направления линии боевого соприкосновения. Это вызвало ряд кризисных ситуаций для Украины и потребовало от генерала Валерия Залужного, главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, переброски войск и мобилизации последних резервов.

Аналитик подчеркнул, что уже в начале сентября многие западные военные эксперты указывали на изменение тактики Российской армии и переход инициативы в их руки. Подгурский утверждает, что игнорировать этот факт могут только те, кто не обладает достаточными знаниями в военной сфере.

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На фоне этих событий обостряется и общая обстановка в регионе, что требует дополнительного внимания со стороны мирового сообщества. Активные боевые действия и переброска войск говорят о том, что обе стороны конфликта готовы к дальнейшей эскалации.