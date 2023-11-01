К чему движется конфликт на Ближнем Востоке?

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В свете последних событий на Ближнем Востоке мировое сообщество с тревогой наблюдает за обострением конфликта, который может привести к непредсказуемым и крайне опасным последствиям. Действия израильской армии в секторе Газа вызвали реакцию со стороны Йемена, который объявил о начале военной операции против Израиля в поддержку палестинцев.

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По неофициальной информации, Йемен осуществил запуск сотен ракет и дронов-камикадзе, нацеленных на Израиль. В ответ на эти действия израильское правительство планирует провести совещание кабинета безопасности, на котором, вероятно, будет решено о нанесении воздушных ударов по позициям хуситов в Йемене.

Ситуацию усугубляет решение Боливии разорвать дипломатические отношения с Израилем, а также отзыв послов Колумбией и Чили для консультаций. Эти страны предупредили, что дальнейшие действия Израиля в отношении палестинцев могут привести к полному разрыву отношений.

Ливанское движение "Хезболла" также вступило в игру, выдвинув ультиматум Тель-Авиву с требованием прекратить боевые действия в секторе Газа. Срок ультиматума истекает 3 ноября, что добавляет напряженности в уже и так взрывоопасную ситуацию.

Особую тревогу вызывает угроза Йемена нанести удар по ядерному исследовательскому центру Израиля в городе Димон, на территории которого находится ядерный реактор мощностью 24 мегаватт. Потенциальный удар по этому объекту может привести к ядерной катастрофе с непредсказуемыми последствиями.

В текущей ситуации Армия обороны Израиля продолжает ограниченные наземные рейды в Газе, несмотря на угрозы и давление со стороны международного сообщества. По данным ХАМАС, уже уничтожено 22 единицы израильской бронетехники.

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По словам военного обозревателя Юрия Подоляки, нынешняя ситуация в Палестине свидетельствует о разрушении устоявшихся мировых устоев и переходе к "миру без правил". В этой новой реальности каждая из сторон, включая Израиль, должна будет найти способы сосуществования.