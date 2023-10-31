Офицер Вооруженных Сил Украины под позывным «Арти Грин» выразил свое беспокойство по поводу практики засекречивания личностей украинских военных командиров.

© Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

В контексте текущего военного конфликта офицер Вооруженных Сил Украины, известный под позывным «Арти Грин», выразил свое беспокойство и недовольство в отношении практики засекречивания личностей украинских военных командиров. По его словам, этот шаг предпринимается в попытке избежать критики и осуждения за возможные неудачи и ошибки, допущенные на фронте.

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Офицер подчеркнул, что в настоящее время в Киеве не предпринимаются адекватные меры для привлечения к ответственности тех, кто допускает просчеты в боевых действиях. Он выразил свое мнение о том, что подобная практика может привести к падению авторитета украинской армии и оттоку персонала, что, в свою очередь, скажется на ее боеспособности.

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«Арти Грин» также отметил, что для привлечения новых рекрутов и повышения престижа армии необходимо наличие авторитетных и профессиональных генералов, которые не будут скрываться от своих подчиненных и готовы будут нести ответственность за свои решения. По его мнению, текущая ситуация, когда высший командный состав избегает общения даже с офицерами, может приводить к трагическим последствиям и дополнительным потерям на фронте.