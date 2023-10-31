Пентагон анонсировал начало работ по созданию нового типа термоядерной бомбы B61-13, которая должна усилить стратегические ядерные силы США

© Ludmila Pakhomova / Russian Look / Global Look Press

Американское военное ведомство объявило о планах по созданию и внедрению в свой ядерный арсенал нового типа термоядерной бомбы, получившей наименование B61-13. В рамках данной инициативы, направленной на модернизацию существующих вооружений, Пентагон уже направил запрос в Конгресс США для получения необходимого финансирования.

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В официальном пресс-релизе, распространенном Пентагоном, уточняется, что производство новой бомбы будет осуществляться Национальным управлением по ядерной безопасности, которое входит в состав Министерства энергетики США. Предполагается, что B61-13 займет место в арсенале стратегических ядерных сил страны, частично заменив бомбы B61-7.

Особенность нового боеприпаса заключается в его увеличенных показателях безопасности и точности, что является крайне важным аспектом при использовании ядерного оружия. В качестве носителей B61-13 выступят малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit, а также бомбардировщики нового поколения B-21 Raider, которые находятся на завершающем этапе испытаний.

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Решение о разработке нового термоядерного оружия в Пентагоне объясняют необходимостью адаптации к изменяющейся мировой обстановке в области безопасности. При этом в военном ведомстве подчеркивают, что данная инициатива не связана с конкретными международными событиями, а является частью общей стратегии по укреплению национальной безопасности.