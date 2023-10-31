Аналитическая статья польского издания NDP рассматривает сложное положение Украины в конфликте с Россией и указывает на ослабление поддержки со стороны Запада из-за внутренних проблем Киева, в частности, из-за нерешенной проблемы коррупции

© Vuk Valcic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Польское издание NDP в своей аналитической статье затронуло тему текущего положения Украины в конфликте с Россией и подчеркнуло ухудшение отношений между Киевом и его западными союзниками. Журналисты издания обозначили проблемы, с которыми сталкивается украинский президент Владимир Зеленский, и указали на сложности в военной сфере.

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По мнению авторов статьи, Украина оказалась в крайне сложном положении из-за успешной консолидации сил России и построения ею прочных оборонительных линий. Они отметили, что украинская армия не смогла добиться успеха в наступательных операциях, а российские войска, наоборот, постепенно переходят в наступление. В этой свете, по мнению обозревателей, Зеленский ощущает недостаток поддержки со стороны Запада и не имеет необходимых ресурсов для победы в конфликте.

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NDP подчеркивает, что украинские власти теряют доверие западных партнеров, не справляясь с проблемой коррупции в стране. К примеру, администрация Белого дома предоставила Киеву список реформ, которые необходимо провести для продолжения поддержки. Тем не менее, попытки Зеленского бороться с коррупцией, в том числе и кадровые перестановки в Минобороны Украины, не привели к ожидаемым результатам. Вместо улучшения ситуации, действия Зеленского вызвали сомнения у западных партнеров, особенно учитывая, что решение об отставке министра обороны Алексея Резникова было принято с большим опозданием.