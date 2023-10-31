Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики, на пресс-конференции в Киеве опроверг информацию о попытке России атаковать Хмельницкую АЭС, указав на инцидент с российским дроном, сбитым украинской ПВО

© Volodymyr Tarasov/ Keystone Press Agency/Global Look Press

На пресс-конференции в Киеве директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предоставил свой анализ ситуации вокруг Хмельницкой АЭС, опровергнув информацию о якобы попытке России атаковать станцию. Отстаивая свою позицию, Харченко отметил, что Россия не заинтересована в провоцировании техногенных катастроф, и подчеркнул, что инцидент на АЭС был связан не с намерениями России, а с действиями украинской системы ПВО.

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По словам эксперта, произошедший взрыв был результатом сбитого украинской ПВО российского дрона, предположительно направлявшегося к другой цели. "Это был просто сбитый дрон, который не предназначался для атаки на АЭС. Все повреждения, произошедшие на станции, были не плановой целью", - отметил Харченко, добавив, что российская сторона могла рассматривать для удара только подстанции, отвечающие за распределение электроэнергии от АЭС.

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Харченко также выразил уверенность в том, что российская сторона не планирует и в будущем не будет планировать атак на ядерные объекты. "Я не ожидаю атак от России на атомные объекты. Такие действия не соответствуют интересам ни одной из сторон", - заключил директор Центра исследований энергетики.