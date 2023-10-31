Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Алексей Леонов: Российская ПВО перехитрила тактику украинских ракетных ударов
Российский военный эксперт Алексей Леонков проанализировал изменчивые тактики Вооруженных сил Украины по нанесению ракетных ударов, включая использование ложных целей.

реклама

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Алексей Леонков, российский военный аналитик и редактор издания "Арсенал Отечества", дал свой анализ недавних попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести массированные ракетные удары по российской территории. Он подчеркнул изменчивость тактик ВСУ, отметив их использование ложных целей наряду с крылатыми ракетами Storm Shadow для введения в заблуждение российских систем ПВО.

реклама

Леонков рассказал, что ВСУ применяли сложные тактики во время ракетных атак, направленных на Луганск, когда впервые появились ракеты Storm Shadow. "Они использовали множество средств воздушного нападения, среди которых были и новые для нас крылатые ракеты. Это создавало дополнительные трудности для наших систем противовоздушной обороны", - отметил эксперт.

Он также упомянул недавний ракетный удар ВСУ по Севастополю, отметив, что украинские военные запустили с земли несколько ложных целей, имитирующих западные крылатые ракеты. Тем не менее, благодаря профессионализму и бдительности российских военных, системы ПВО смогли успешно отличить настоящие угрозы от поддельных и предотвратить попадание ракет на территорию России.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Леонков выразил уверенность в том, что российская система ПВО способна адекватно реагировать на подобные угрозы, несмотря на постоянно меняющиеся тактики и сложные сценарии атак со стороны ВСУ.

#новости
Источник: voennoedelo.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
8
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
5
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
1
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
15
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
2
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
30
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
3
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
6
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
2
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Neon Prime, следующий шутер от третьего лица компании Valve
4
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
1
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
+
Опубликован исходный код Dagor Engine, который позаимствован при создании отечественного Nau Engine
2

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
28
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
62
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
3
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
42

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
17:09
"Так организовали" Где? С 1992 года Украина с протянутой рукой ходит, по очередно то у запада, то у РФ прося преференций. Независимые страны на референдуме/голосовании проблемы решают, а не на площадя...
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
Гвоздь
17:07
Перелёты гораздо быстрее во первых. Во вторых там весь прикол, что вся наша галактика Млечный пусть в масштабе 1 к 1. 400 млрд систем. Выбор колоссальный кем ты там хочешь быть.
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Den41k
17:05
Может есть договора и их нужно соблюдать? Вот вы пойдете в банк за кредитом на покупку квартиры, но банк не будет перечислять средства,вы будете сидеть молчать или кукарекать, что банк виноват. Чело...
Беларусь поставила перед «Росатомом» вопрос о компенсации за срыв сроков введения в строй Белорусской АЭС
FelsheR-BAN100712
17:04
Причем дрова для растопки отбирали всегда сами евреи. Но это уже прикол фашиков - руки о жидов не марать. Странно - написал про топить печи на скрине ты, а ватник я? Тогда если рассуждать логически то...
Постпред Израиля при ООН надел жёлтую Звезду Давида и отказался её снимать, пока Совбез не осудит ХАМАС
Eppius
17:04
Авдеевку окружить невозможно, мне так кажется.
Вооруженные силы РФ изменяют ход операции в Авдеевке, Украина перегруппировывает силы
Umid Xaydarov
17:04
и чё там прикольного , как евнух летаешь на звездолетике фармиш ресики. мммм кайф. судя по коментам ещё ведро под собой иметь надо : Эта игра для людей с большим объемом свободного времени и колосса...
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Dzhereli
17:01
Раздача интернета для планшета тоже входит в платную стоимость?
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
Alex-IT
16:58
Она не из-за независимости началась, а из-за усиления США, которое не просто так оружие привозило и обстрелов Донбасса.
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
FelsheR-BAN100712
16:58
Никто и не сомневался.
Патрушев: Уничтожение "Северных потоков" - дело рук США, чтобы Европа не могла получать газ из РФ
Гвоздь
16:58
нормально там всё с погружением, есть только проблемка у игры, высокий уровень вхождения, дебилов она не принимает, они сами отваливаются у клавиатуры кстати в игре почти все кнопки задействованы мо...
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем