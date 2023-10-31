Российский военный эксперт Алексей Леонков проанализировал изменчивые тактики Вооруженных сил Украины по нанесению ракетных ударов, включая использование ложных целей.

© Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Global Look Press

Алексей Леонков, российский военный аналитик и редактор издания "Арсенал Отечества", дал свой анализ недавних попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести массированные ракетные удары по российской территории. Он подчеркнул изменчивость тактик ВСУ, отметив их использование ложных целей наряду с крылатыми ракетами Storm Shadow для введения в заблуждение российских систем ПВО.

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Леонков рассказал, что ВСУ применяли сложные тактики во время ракетных атак, направленных на Луганск, когда впервые появились ракеты Storm Shadow. "Они использовали множество средств воздушного нападения, среди которых были и новые для нас крылатые ракеты. Это создавало дополнительные трудности для наших систем противовоздушной обороны", - отметил эксперт.

Он также упомянул недавний ракетный удар ВСУ по Севастополю, отметив, что украинские военные запустили с земли несколько ложных целей, имитирующих западные крылатые ракеты. Тем не менее, благодаря профессионализму и бдительности российских военных, системы ПВО смогли успешно отличить настоящие угрозы от поддельных и предотвратить попадание ракет на территорию России.

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Леонков выразил уверенность в том, что российская система ПВО способна адекватно реагировать на подобные угрозы, несмотря на постоянно меняющиеся тактики и сложные сценарии атак со стороны ВСУ.