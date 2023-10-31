Село Алейниково в Брянской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, что привело к повреждению зданий, автотранспорта и нарушению энергоснабжения

© Dasha Sysoeva

В Брянской области произошел инцидент, вызвавший беспокойство и тревогу среди местного населения. В ходе своей ежедневной отчетности, Александр Богомаз, глава региона, рассказал о том, что во вторник село Алейниково, находящееся в пределах Стародубского муниципального округа, подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины.

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По словам главы области, в результате инцидента не зафиксировано пострадавших среди мирного населения. Однако обстрел привел к материальным повреждениям: частично разрушены три административных строения, повреждены два автомобиля и два жилых дома, а также хозяйственные постройки.

Губернатор также отметил, что в данный момент в селе Алейниково нарушено энергоснабжение. Специально созданная комиссия вместе с сотрудниками экстренных и оперативных служб региона приступили к работам по устранению последствий обстрела и восстановлению нормальной жизнедеятельности села.

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Это событие стало очередным в серии обстрелов территории Российской Федерации со стороны ВСУ, вызывая обеспокоенность и требуя оперативного реагирования со стороны властей и экстренных служб.