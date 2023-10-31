Обозреватель Даманцев рассказал, как ПВО и ВКС РФ перехватили 24 самолета ВСУ

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Российские войска за короткий срок нанесли ущерб украинской авиации, уничтожив 24 воздушных судна ВСУ. Военный эксперт Евгений Даманцев поделился своими наблюдениями по этому поводу, отметив, что удары были нанесены на расстоянии, превышающем дальность видимости радаров ЗРС С-400.

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Важной деталью в данной операции стало использование самолетов А-50У, предназначенных для дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Именно они передавали информацию о целях наземным системам ПВО, позволяя тем самым осуществлять точное наведение ракет на украинские воздушные суда.

Особенность метода заключается в том, что обычные системы оповещения на украинских самолетах не реагируют на сигналы от ракет, поскольку облучение исходит не от наземных РЛС, а от самих ракет, что практически исключает возможность своевременного обнаружения угрозы и предпринятия адекватных мер.

В арсенале российской армии также могут быть и другие средства, способные повысить эффективность атаки. К примеру, многофункциональные истребители Су-35С с ракетами сверхбольшой дальности Р-37М, способные одновременно атаковать несколько целей, что еще больше усиливает потенциал российской военной машины.

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Таким образом, российская армия демонстрирует свои способности к эффективным и быстрым действиям, применяя передовые технологии и стратегии для достижения своих целей.