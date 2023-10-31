После жёстких заявлений премьер-министра Израиля об ответных действиях в отношении ХАМАС, израильская армия ограничилась рядом воздушных рейдов по Газе

https://voennoedelo.com

В последние дни напряжённость в секторе Газа достигла нового пика после речей премьер-министра Израиля, обещающего жёсткое возмездие движению ХАМАС. Ожидания масштабной наземной операции так и не оправдались; вместо этого были проведены несколько воздушных рейдов, результаты которых вызвали озабоченность во всём мире.

реклама

Согласно полученной информации, в результате атак ВВС Израиля за последние 72 часа погибли 10 сотрудников ООН, общее число погибших сотрудников теперь составляет 63 человека. Кроме того, организация Save the Children сообщает о трагической гибели детей в Газе, число которых превышает количество погибших детей во всех остальных глобальных конфликтах за последние четыре года.

В то же время арабские информационные каналы сообщают о неудачах израильских вооружённых сил в попытке продвижения на территорию Газы. Израильские военные потеряли несколько единиц бронетехники и личного состава. ХАМАС, в свою очередь, провели успешный контрудар, отбросив израильские войска.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о расширении зоны операций в Газе, однако действия носят характер ограниченной наземной операции, скорее напоминая рейды, нежели полномасштабное вторжение.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Несмотря на мировые призывы к прекращению огня и необходимости гуманитарной помощи в Газе, представители США высказались в поддержку продолжения военных действий со стороны Израиля. Джон Кирби, представитель Белого дома, подчеркнул, что прекращение огня может оказаться выгодным для ХАМАС.