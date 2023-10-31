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Mirakl
Израиль продолжает военные действия в Газе, несмотря на мировые призывы к прекращению огня
После жёстких заявлений премьер-министра Израиля об ответных действиях в отношении ХАМАС, израильская армия ограничилась рядом воздушных рейдов по Газе

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В последние дни напряжённость в секторе Газа достигла нового пика после речей премьер-министра Израиля, обещающего жёсткое возмездие движению ХАМАС. Ожидания масштабной наземной операции так и не оправдались; вместо этого были проведены несколько воздушных рейдов, результаты которых вызвали озабоченность во всём мире.

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Согласно полученной информации, в результате атак ВВС Израиля за последние 72 часа погибли 10 сотрудников ООН, общее число погибших сотрудников теперь составляет 63 человека. Кроме того, организация Save the Children сообщает о трагической гибели детей в Газе, число которых превышает количество погибших детей во всех остальных глобальных конфликтах за последние четыре года.

В то же время арабские информационные каналы сообщают о неудачах израильских вооружённых сил в попытке продвижения на территорию Газы. Израильские военные потеряли несколько единиц бронетехники и личного состава. ХАМАС, в свою очередь, провели успешный контрудар, отбросив израильские войска.

ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) объявил о расширении зоны операций в Газе, однако действия носят характер ограниченной наземной операции, скорее напоминая рейды, нежели полномасштабное вторжение.

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Несмотря на мировые призывы к прекращению огня и необходимости гуманитарной помощи в Газе, представители США высказались в поддержку продолжения военных действий со стороны Израиля. Джон Кирби, представитель Белого дома, подчеркнул, что прекращение огня может оказаться выгодным для ХАМАС.

#новости #война израиля и палестины
Источник: voennoedelo.com
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